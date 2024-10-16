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Elazığ Valisi'nden Malatya Depremi Hakkında Açıklama

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Malatya'daki deprem sonrası bölgede olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:12
Elazığ Valisi'nden Malatya Depremi Hakkında Açıklama

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'ndan Önemli Açıklama

Malatya'nın Kale ilçesinde gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgede herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını duyurdu.

AFAD Koordinasyonu ve İlk Müdahaleler

Hatipoğlu, AFAD İl Koordinasyon Merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremin Elazığ'da hissedildiğini ifade ederek, "AFAD'ı ve kriz koordinasyon merkezimizi aktive ettik, hızlı bir şekilde vaziyet aldık. Belediye başkanımızla birlikte hemen AFAD'a intikal ettik." şeklinde konuştu.

Vatandaşların Durumu

"Şu an itibarıyla bölgemizde olumsuz bir durum yok," diyen Hatipoğlu, ancak panik nedeniyle bazı vatandaşların camdan ve binadan atladığını, bu kişilere Sağlık Müdürlüğü tarafından müdahale edildiğini belirtti. Hatipoğlu, "Şükürler olsun ki, can kaybı olmadan bu durumu atlattık." dedi.

Tarama ve İnceleme Çalışmaları

Vali Hatipoğlu, jandarma ekiplerinin köylerle iletişim halinde olduğunu, köylerde herhangi bir sıkıntının olmadığını aktardı. Merkezde bazı binalarda çatlaklar tespit edildiğini belirten Hatipoğlu, "Bununla ilgili taramalarımız devam ediyor." ifadesinde bulundu.

Trafik ve Ulaşım Uyarısı

Hatipoğlu, hemşehrilerine ihtiyaç olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve yolları işgal etmemeleri konusunda rica etti. Böylece ekiplerin hızlı müdahalesine ve ulaşımına imkan sağlanmış olacağını vurguladı. Ayrıca, üniversite yurtları ve toplu yaşam alanlarıyla ilgili değerlendirmelerin de gün içinde yapılacağını sözlerine ekledi.

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