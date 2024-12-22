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Elazığ Yurtbaşı'nda Konteyner Yangını: 2 Yaralı, 1 Dumandan Etkilendi

Elazığ Yurtbaşı'ndaki konteyner yangınında 2 işçi yaralandı, 1 işçi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 17:07
Elazığ Yurtbaşı'nda Konteyner Yangını: 2 Yaralı, 1 Dumandan Etkilendi

Elazığ Yurtbaşı'nda Yangın Paniği!

Elazığ’ın Yurtbaşı beldesinde inşaat işçilerinin barınmakta olduğu konteynerlerde çıkan yangında 2 işçi yaralandı, 1 işçi ise dumandan etkilendi.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Bahçe Kümeevleri mevkisindeki şantiyede, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangın çıkmasının ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu dumandan etkilenen bir işçi ile elinden yaralanan iki işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ayrıca, olay yerindeki soğutma çalışmaları devam etmekte olup durum kontrol altında tutulmaya çalışılmaktadır.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 2 işçi...

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 2 işçi yaralandı, 1 işçi dumandan etkilendi.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 2 işçi...

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 2 işçi yaralandı, 1 işçi dumandan etkilendi.

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