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Elazığlı çiftçinin tarlasında heyecanlandıran keşif!

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Elazığlı çiftçinin tarlasında heyecanlandıran keşif!
Elazığ'a bağlı Salkaya köyünde tarlasını süren çiftçi, üzerlerinde çeşitli desenlerin bulunduğu mozaik benzeri yapılarla karşılaştı. Müze yönetimine haber verilmesinin ardından ekipler, bölgede detaylı inceleme başlattı.

Elazığ'da yaşayan bir çiftçinin tarlasında tarihi eser çıktı. Merkeze bağlı Salkaya adlı köyde yaşayan bir çiftçi, tarlasını sürerken birden sabanına Roma döneminden kaldığı sanılan mozaikle karşılaştı. Ekipler, bölgeye gelerek inceleme ve kazı çalışması başlattı.

Elazığ merkeze 14 KM kadar uzaklıkta yer alan Salkaya köyünde, bir çiftçinin sabanına çeşitli tasarımlarda mozaik benzeri yapılar takıldı. Arazinin sahibi, durumu hemen jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, inceleme yapmak için sahaya gelirken durum aynı zamanda müze müdürüne de bildirildi.

Elazığlı çiftçinin tarlasında heyecanlandıran keşif

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde gelen ekipler yapının ayrıntılı bir araştırmasını ve etüdünü başlattı. Bölgede bulunan mozaik desenli yapıların Roma döneminden kalma olduğu tahmin edilirken köylüler ayrıca köydeki tarihi binaları iyileştirerek turizme kazandırmayı umuyor.

"KÖYÜMÜZ TANINMIŞ OLACAK"

Salkaya köyü sakinlerinden Tarık Baş, araziye yapılmasının köye fayda sağlayacağını belirterek, "Böyle bir tarihi eserin köyümüz için faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü bu eserle köyümüz tanınmış olacak." dedi.

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