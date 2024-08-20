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Elba Adası'na Giden Feribotta Yangın: 274 Yolcu Güvenle Tahliye Edildi

Elba Adası'na hareket eden feribotta çıkan yangın sonucu 274 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 22:18
Elba Adası'na Giden Feribotta Yangın: 274 Yolcu Güvenle Tahliye Edildi

İtalya'da Feribotta Yangın

İtalya'nın batısında yer alan Elba Adası'na doğru seyahat eden bir feribotta çıkan yangın, yolcular için büyük bir risk oluşturdu. Acil bir müdahale gerektiren bu olay, feribotta bulunan 274 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edilmesine yol açtı.

Feribotun Tahliyesi ve Yangın Nedeni

Olay, Piombino Limanı'ndan Elba Adası'na sefer düzenleyen Corsica Sardinia Ferries şirketine ait Corsica Ferries 3 feribotunda meydana geldi. Feribot, seferine başladıktan kısa süre sonra makine dairesinden dumanlar yükselmeye başladı.

Bu olay üzerine feribot, Piombino Limanı'na geri döndü. Yangın nedeniyle feribotun kapakları çalışmadığı için yolcular, acil durum kaydırakları kullanılarak gemiden tahliye edildi.

Acil Müdahale ve Yaralı Durumu

İtalya Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri, yolcular tahliye edildikten sonra yangına müdahale etti. Olayda herhangi bir yaralanma kaydedilmezken, yalnızca bir yolcunun panik atak geçirdiği bildirildi.

Bu tür durumların önlenmesi ve yolcuların güvenliğinin artırılması amacıyla gerekli incelemelerin yapılacağı belirtildi.

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