Elbistan'da Depremzedelere Yeni Evler Teslim Edildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen 3,621 konutun anahtarları, hak sahiplerine teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yürütülen yeniden ihya ve inşa çalışmaları devam ediyor.

TOKİ, 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'da toplam 7,459 konutun inşasına başladı. Bu konutlardan 3,621'inin anahtarları hak sahiplerine ulaştırıldı. Konutların 2,365'i, Elbistan'ın Karaelbistan Mahallesi'nde yer alıyor.

Hızlı İlerleyen İnşaat Çalışmaları

TOKİ inşaat uzmanı Taha Selvi, Karaelbistan'daki çalışmaların dört etap halinde gerçekleştirildiğini belirtti. Konutların yatay mimaride, zemin +5 katı geçmeyecek şekilde inşa edildiği aktarıldı. Kahramanmaraş'ta şimdiye kadar TOKİ, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 30 bine yakın konut ve iş yeri teslim edildi.

Yeni Evlerine Yerleşen Depremzedelerin Mutluluğu

Yeni evlerine taşınan hak sahiplerinden Fadime Doğan, "Sıcak suyumuz hazırdı. Elektriğimiz yanıyordu. 'Evini anlat' deseler ne derim biliyor musun? Çok şükür, kapımı açtım, sapasağlam. Camdan bakıyorum, yarın buralar yeşillik, güllük gülistanlık olur." ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Hak sahibi Nihat Doğan ise konutların kendilerine beş yıldan önce teslim edileceğini düşünmediğini ancak bir yıl içinde tamamlanmasıyla şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Doğan, "Depremler, insanlığın gördüğü en büyük afetlerden biri. Bu kadar hızlı bir süreç beklemiyorduk. Bir yıl içinde, sıfırdan evimize yerleşebiliyorsak, bu sadece Türkiye için değil, dünya çapında bir başarıdır." dedi.

Hak sahiplerinden Tahsin Öztunç ise, "Devlet kutsaldır. Devlet zırhtır. Burada devlet tecrübesi var ve herkes devlet imkanlarından faydalanıyor. Yuvamızda, evimizde, rahatız. Hiçbir kaygımız yok şükür." şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, Elbistan'da inşa edilen konutlar ve hak sahiplerinin duygularını yer aldığı video ile sosyal medya hesabından, "İşte eser meydanda..." notuyla paylaştı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 3 bin 621 konutun anahtarları, hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 3 bin 621 konutun anahtarları, hak sahiplerine teslim edildi.