Elebaşı Batuhan Tok’un suç örgütü ‘Mahzen-48’ operasyonu ile çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Mahzen-48” operasyonu hakkında bilgi verdi. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, cezaevinde olan ‘kertenkele’ lakaplı Batuhan Tok’un elebaşı olduğu organize suç örgütü çökertildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ile organize suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, suç işlemek için örgüt kurma, kasten yaralama, 6136’ya muhalefet, silahla tehdit gibi suçlara karışmakla suçlanıyor.

9 şüphelinin gözaltına alındığı bu operasyonlarda, ayrıca ruhsatsız tüfek ve tabancalara ve belli bir miktarda uyuşturucu maddeye de el konuldu.