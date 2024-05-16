Elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu’nun yaptığı suç örgütü çökertildi: 51 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden “Mahzen-47” operasyonları hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, bir organize suç örgütünün daha çökertildiğini ve örgütün elebaşlarının yakalandığı bilgisini verdi.

Paylaşımda, çökertilen suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, belgede sahtecilik, alıkoyma, rüşvet, görevi kötüye kullanma, sahte belge düzenleme, haksız kazan elde etme gibi suçlara karıştığı bilgisine de yer verildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarla elebaşları İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüpheli yakalanırken; ruhsatsız tabancalar, suç işlemede kullanılan belgeler, dekontlar ve senetler de ele geçirildi.