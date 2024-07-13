Elekrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı yürek yaktı!

İzmir’in Konak ilçesinde, kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay ile birlikte Özge Ceren Deniz'in hayatlarını kaybetmesi, kentte büyük bir üzüntü yarattı. İnanç Öktemay'ın 2014 yılında yaptığı bu paylaşım, yaşanan trajedinin ardından yeniden gündeme geldi.





İkinci el antika eşya alım-satımı ile geçimini sağlayan Öktemay’ın sosyal medyada yaptığı bu paylaşım, acının derinliğini gözler önüne seriyor. Yaşanan olay, sadece aileyi değil, tüm toplumu derinden etkiledi.

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, İnanç Öktemay’ın cenaze törenine katılmak üzere İzmir’e geldi. Öktemay'ın teyzesinin torunu olduğunu belirten Ertemur, yaşanan olayın derin üzüntüsünü dile getirerek, “Canım ciğerim. Elimde büyüyen yavrumuz. Acı bir olay. Acıdan ötesi, olayın şekli. Ülkemizde ölümler bu kadar ucuz olmamalı. Bunların mutlaka sorumluları kimse bulunup, yargılanmalı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.