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Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişi anısına mazgallar kırmızıya boyandı!

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişi için tepkiler dinmiyor. Olayın gerçekleştiği sokaktaki mazgallar, protesto amacıyla kırmızıya boyandı.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 14:52
Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişi anısına mazgallar kırmızıya boyandı!

12 Temmuz'da Alsancak'ta yaşanan trajik olayın ardından başlatılan soruşturmada İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 35 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 27 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Eylemleri

Olayın yaşandığı sokakta toplanan sivil toplum kuruluşları, mazgalları kırmızıya boyayarak ölenlerin anısını yaşatmak istedi. Grup adına açıklama yapan Ali Güler Yalvaçlı, "Ölenlerin unutulmaması için bir iz bırakmak istiyoruz. Belediyeye anıt yapılması için dilekçe vereceğiz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını umuyoruz." dedi.

İzmir'deki altyapı sorunlarına dikkat çeken müteahhitlik şirketi yetkilileri, kent genelindeki elektrik altyapısının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kamu Müteahhitleri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Alaattin Epözdemir, geçen yıl kasım ayında yaşanan deniz taşkınının altyapıyı tahrip ettiğini ve bu olayın kökeninin bu felakete dayandığını belirtti. Epözdemir, "İzmir'deki elektrik hatları birçok noktada yüzeye yakın geçiyor. Bu durum, kent genelinde yaygın bir sorun. İzmir'in elektrik altyapısının acilen revize edilmesi gerekiyor." dedi.

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