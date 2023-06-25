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Elektrik tüketim miktarı artık cep telefonuyla kontrol edilecek!

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Elektrik tüketim miktarı artık cep telefonuyla kontrol edilecek!
EPDK taslağına göre akıllı elektrik sayaçları ile MASS oluşturulacak ve bu sayede dağıtım sistemine bağlı sayaçlar sisteme entegre edilecek. Söz konusu uygulamayla abonenin cep telefonuna aşırı kullanım durumunda "uyarı mesajı" gönderilecek. Ayrıca aboneler apartmanda bulunan diğer komşularının da ne kadar elektrik tüketebileceğini de öğrenebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) hazırladığı tasarıya göre, Ulusal Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) oluşturularak akıllı elektrik sayaçları ile dağıtım sistemine bağlanan sayaçlar bu sisteme bağlanacak.

Elektrik sayacı ile merkezi yazılım arasında çift yönlü iletişim kurularak, güç tüketim verileri kontrol edilir ve kaydedilir. Bir MASS sistemi, modemler, merkezi iletişim yazılımı, iletişim protokolleri, veri yoğunlaştırıcılar ve mobil kullanıcı uygulamalarından oluşur. Şebeke bağlantılı sayaçların MASS kapsamına alınması, akıllı sayaçların gerekli donanım, altyapı, kurulum, işletme ve bakımlarının yapılması ve mevcut sayaçların akıllı sayaçlar ile değiştirilmesi yasal ve düzenleyici bir sorumluluktur.

akıllı elektrik sayaçları ile MASS

FATURA KIYASI

 MASS sistemi, dağıtım şirketlerinin cep telefonları ve ayrıca tabletler dahil olmak üzere herhangi bir cihaz için mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Aboneler ortalama günlük ve aylık olarak elektrik tüketimlerini mobil uygulama üzerinden kontrol edebilirler. Kazara aşırı doz durumunda kullanıcıyı olası sızıntıya karşı uyarır. Uygulama üzerinden aboneler güç tüketim limitleri belirleyebilir ve bu limitler aşıldığında uyarı alabilir. Aboneler kendi tüketimlerini kendi bölgelerinde olan benzer kullanıcıların ortalama tüketimleri ile karşılaştırabilirler.

Aboneler, kesinti sayısını, başlangıç ​​ve bitiş zamanlarını ve her bir kesintinin süresini görüntüleyerek etkilenen yıldan bugüne ve önceki yıl kesintilerini karşılaştırabilir. Bildirimli veya bildirimsiz herhangi bir kesinti anında kullanıcılara mobil uygulama üzerinden bildirilir. Kullanıcılar uygulama üzerinden radyo paraziti ile ilgili şikayet ve sorularını ilgili kurumlara iletebilmektedir. Sayacın kapanma süresi sistem tarafından belirlenir ve güç tüketimine ulaşıldığında sizi uyarır. Aboneler ayrıca elektrikle ilgili teknik kalite parametrelerini de öğrenebilirler. Elde edilen güç kullanım verileri internet aracılığıyla paydaşlara sağlanacaktır.

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