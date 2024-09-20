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Elektrikli Araç İthalatında Yeni Düzenlemeler Tüketiciyi Koruyacak

Ticaret Bakanlığı, elektrikli otomobil ithalatında tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenlemeler getirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:06
Elektrikli Araç İthalatında Yeni Düzenlemeler Tüketiciyi Koruyacak

Elektrikli Araç İthalatında Yeni Düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı, elektrikli otomobil ithalatı ve satışında tüketici güvenliğini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler getirdi. Son yayımlanan tebliğ ile birlikte, eşya taşıyan elektrikli araçlar ve haricen şarj edilebilir elektrikli araçlar için ithalat şartlarının kapsamı genişletilmiş oldu.

Servis İstasyonu Zorunluluğu

Tebliğe göre, elektrikli araç ithalatında bulunan firmaların 7 bölgede toplamda 20 servis istasyonu kurması gerekecek. Ayrıca, her araç markası için bir çağrı merkezi oluşturulması ve Türk Standardları Enstitüsü'nden gerekli belgelerin alınması da zorunlu kılındı.

Yurt Dışından Gelen Araçlar İçin İzin Belgesi

Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışında kalan araçların ithalatı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan veya yetkilendirilmiş diğer kurumlardan izin belgesi alınması gerekecek.

Geçiş Süresi ve Tüketici Koruma Vurgusu

Uygulamaya dahil edilen yeni araçlar için, ithalat sürecinde mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla 30 günlük bir geçiş süresi tanınmıştır. Bakanlık yetkilileri, güvenli ürün arzı ve tüketici koruma politikalarının etkili bir şekilde uygulanmaya devam edileceğini vurgulamaktadır.

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