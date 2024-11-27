Elektrikli Araçlar İçin Güvenli Şarj İpuçları

Uygun Cihazlarla Elektrikli Araç Şarjı Uyarısı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Ramazan Çalışır, elektrikli araç kullanıcılarına, "bataryaların yanmaması ve patlamaması için uygun cihazlarla şarj etmeleri" konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

Çalışır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda sayıları giderek artan elektrikli bisiklet, motosiklet, skuter ve otomobillerin uygun şarj yöntemlerine dair bilgi verdi.

Yangın Riski ve Uygunsuz Şarj Sistemleri

Elektrikli araçların popülaritesine dikkat çeken Çalışır, "Teknoloji, kolaylıkların yanı sıra bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Bu risklerin başında yangın riski geliyor." dedi. Elektrikli araç yangınlarının büyük bir kısmının, uygun olmayan ekipmanla şarj edilmesinden kaynaklandığını belirten Çalışır, şunları ekledi:

"Üreticinin dahi tavsiye etmediği, '3 saatte şarj olması gereken aracı 1 saatte şarj ettiği' iddia edilen cihazlar, pilin kimyasal yapısını bozuyor ve ısınmalara yol açıyor. Bu durum zincirleme bir reaksiyonla yanmaya, parlamaya ya da patlamaya neden olabiliyor."

Trafik Kazaları ve Yangın Riski

Çalışır, araç yangınlarının bir diğer sebebinin de trafik kazaları sonucu pil bloklarının zarar görmesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, büyük şehirlerde itfaiye teşkilatlarının bu yeni tehdit karşısında eğitim aldığını belirtti.

Yangın çıkan elektrikli araçların sürücülerine, 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları gerektiğini hatırlatan Çalışır, "Aracın hibrit ya da tam elektrikli araç olduğu bilgisi mutlaka paylaşılmalı, çünkü itfaiyenin buna yönelik hazırlığı farklı olacaktır." dedi.

Güvenli Şarj ve Bakım Önerileri

Elektrikli araçların yangın riski taşıdığı belirtilse de, araç üreticilerinin güvenlik önlemlerini aldığını vurguladı. Çalışır, kullanıcıların şu konuda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti:

"Araçları imalatçı firmanın tavsiye ettiği orijinal cihazlarla şarj edin, elektrik aksamına haricen müdahalede bulunmayın ve elektrik tesisatında ekleme ya da çıkarma yapmayın. Kaza anında özellikle pil bloğunu kontrol edin."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kullanıcılara elektrikli araçlarını "bataryaların yanmaması ve patlamaması için uygun cihazlarla şarj etmeleri" uyarısında bulunuldu.

Kullanıcılara elektrikli araçlarını "bataryaların yanmaması ve patlamaması için uygun cihazlarla şarj etmeleri" uyarısında bulunuldu.