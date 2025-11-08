Elektrikli Kabus: 18 Milyonluk Porsche İzmir'de Alev Aldı

İzmir'de otomotiv ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren iş insanı T.G., geçtiğimiz yıl satın aldığı 18 milyon lira değerindeki Porsche marka elektrikli otomobilinin alev alması sonucu ölümden döndü. Olayın ardından itfaiye ve adli bilirkişi raporları üretim hatasına işaret ederken, markanın merkezinden gelen mühendisler bu iddiayı reddetti. T.G., yaşadığı mağduriyet sonrası avukatı aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

Olayın ayrıntıları

Olay, geçtiğimiz Haziran ayında Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. T.G., olaydan 6 ay önce markanın Türkiye distribütörü Vosmer'den satın aldığı Porsche ile oğlunun doğum günü için Çeşme'ye giderken seyir halindeyken aracın ön kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Aracı yolun sağına çektiği sırada araç bir anda kendini kilitledi ve sürücü içeride mahsur kaldı.

Alevler hızla büyüyünce T.G. panik yaşadı. Dijital ekrandaki acil kilit açma tuşunu bularak kapıları açmayı başardı ve yoğun dumanla hafif yaralanarak araçtan çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; araç ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Maddi kayıp ve teknik bulgular

Yangın sırasında araçta bulunan yüksek meblağlı nakit paranın büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. Araç, yangının ardından T.G.'nin satın aldığı firmanın servisine çekildi. İtfaiye raporunda ve adli bilirkişi incelemelerinde yangının çıkış nedeninin üretim hatasından kaynaklandığı belirtildi. Adli rapor, yangının aracın elektrik sisteminde bulunan HVD (High Voltage Distribution) bileşeninden çıktığını ve bataryadan invertöre geçişte kullanılan bir elektronik parçada deformasyon sonucu yangının başladığını tespit etti.

Marka mühendislerinin değerlendirmesi ve hukuki süreç

Üç ay sonra Almanya'dan gelen Porsche mühendisleri, yangının üretim hatasından kaynaklanmadığını ileri sürdü. Bu görüş karşısında T.G. mağduriyetini gideremeyince avukatı Harun Ümit Eren aracılığıyla marka hakkında yargıya başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Avukatın açıklamaları

Avukat Harun Ümit Eren olayla ilgili şunları aktardı: Müvekkilim, yaklaşık yangından 9 ay önce aldığı Porsche Taycan aracıyla Yeşildere otoyolunda seyir halindeyken sürücü koltuğunun sol ön tarafından alevlerin çıktığını fark ediyor. Hızla aracı kenara çekiyor ancak kapılar kilitleniyor. Araçtan çıkamıyor, mekanik kollar ve düğmeler çalışmıyor. Sol bacağı ve yüzü yanmaya başlıyor. Şans eseri dijital ekrandaki bir kilit açma tuşuna basarak kapıları açabiliyor ve kendisini dışarı atıyor. Bu olayda çok büyük bir şans var. Müvekkilim o sırada çocuklarının doğum günü için yoldaydı. Eğer eşi ve çocukları da araçta olsaydı sonuç çok daha vahim olabilirdi.

Eren ayrıca şunları vurguladı: Tarafsız bir adli bilirkişi tarafından düzenlenen rapor, yangının bataryadan invertöre geçişte kullanılan elektronik bir parçada meydana gelen deformasyon nedeniyle çıktığını açıkça ortaya koyuyor. Aynı yönde bir itfaiye raporu da mevcut. Ancak Porsche Almanya mühendisleri üç ay sonra gelerek farklı bir rapor düzenlediler ve üretim hatası olmadığını ileri sürdüler. Bu raporun teknik olarak yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Müvekkilim hem maddi hem manevi olarak büyük zarar gördü. Almanya’dan ve Türkiye’den beklediğimiz ilgiyi göremedik.

Son söz

Eren, Porsche Almanya ve Türkiye'nin mağduriyetin giderilmesi konusunda sorumluluk üstlenmediğini belirterek Türk yargısına güvendiklerini ve hem yerel hem uluslararası platformlarda süreci takip edeceklerini söyledi. T.G.'nin yaşadığı olay, elektrikli araçlarda güvenlik, üretim denetimi ve kullanıcı koruması tartışmalarını yeniden gündeme taşımış durumda.

