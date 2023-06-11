Elektronik fatura ve e-defter uygulamasına geçiş için geri sayım başladı!

Elektronik fatura aşamasına geçiş kapsamında mükelleflere yönelik E-fatura dönemi başlatılıyor. Yeni düzenlemeler, kağıt faturaları geçmişte bırakıyor. Vergi idarelerinin 535 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliğlerinde yaptıkları değişiklik ile hemen hemen tüm sektörlerde e-fatura kullanımını zorunlu kılacak.

SON TARİH 1 TEMMUZ

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren birçok sektör bu kapsama dahil edilecektir.





ZORUNLU OLARAK E-FATURAYA GEÇİŞ YAPILACAK

İlk olarak 2020 ve 2021 yıllarında 4 milyon TL brüt geliri olan mükellefler ile 2022 sonrası hesap dönemlerinde 3 milyon TL'yi aşan mükellefler elektronik faturaya geçmek zorunda kalacak. 2022 yılından sonraki hesap döneminde toplam cirosu 500.000 TL ve üzerinde olan e-ticaret faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren e-faturaya geçiş yapacakları bildirildi.

E-DEFTER İÇİNSE TARİH 1 OCAK 2024

Brüt satışlara göre elektronik fatura ve elektronik arşiv fatura sistemlerine geçiş yapan firmalar için başlangıç ​​tarihi 1 Temmuz 2023, şirketin elektronik defter uygulamalarına geçiş tarihinin 1 Ocak 2024 olarak belirlendiği aktarıldı.