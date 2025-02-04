Elektronik Haberleşme Hizmeti Kırsalda 5.565 Yerleşim Yerine Ulaştı

Kırsalda Erişim Zorluğu Son Buluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin kırsal bölgelerinde yaşayan vatandaşlara yönelik önemli bir müjde verdi. Bakan Uraloğlu, 'evrensel hizmet' projeleri kapsamında bugüne kadar 3 bin 521 yerleşim yerine mobil teknolojiler ve 2 bin 44 yerleşim yerine sabit kablosuz erişim teknolojisiyle elektronik haberleşme hizmeti sağlandığını duyurdu.

Kırsal Alanda 4,5G Hizmeti

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında elektronik haberleşme hizmetlerine dair detaylı bilgiler vererek, "Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımıza 4,5G teknolojisiyle mobil ses ve geniş bant internet hizmetlerini sunmak için tüm maliyetleri karşılıyoruz," dedi. Bu hizmetlerin, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu çerçevesinde yürütüldüğünün altını çizdi.

Altyapı Kurulumu ve Yürütme

Bakan Uraloğlu, coğrafi koşullar nedeniyle ticari olarak hizmet verilmesi zor olan yerleşim yerlerine, kamusal kaynaklardan elektronik haberleşme hizmetlerinin sağlandığını belirtti. Uraloğlu, önceliklendirme kriterleri arasında kalıcı yerleşim olması ve bağlı yerleşim yerlerinin varlığının dikkate alındığını ifade etti.

Hizmet Süreci ve Ölçümler

Yerleşim yerlerinde hizmet sağlanmadan önce, drive-test kapsama ölçümleri yapıldığını aktaran Uraloğlu, nüfusu 50-1000 arasında değişen yerler için mobil hizmet talebinin değerlendirildiğini belirtti. Bu çalışmalar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülmektedir.

Proje Kapsamında Sağlanan Hizmetler

Uraloğlu, 3 bin 521 yerleşim yerine mobil haberleşme hizmeti, 2 bin 44 yerleşim yerine sabit telefon ve internet hizmeti sunulmasında işbirliği yapıldığını duyurdu. Ayrıca, Kısım 1 Projesi kapsamında TÜRKSAT, Kısım 2 ve 3 projelerinde ise Türk Telekom ve Turkcell tarafından işlemler yürütülmektedir.

Gelecek Hedefleri

2023 yılında toplam 504 yeni yerleşim yerine mobil haberleşme hizmeti sunulmasının beklendiğini belirten Uraloğlu, mevcut projelerle birlikte 2025 yılı itibarıyla 233 yerleşim yerine daha 2G ve 4,5G hizmeti sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. Bunun sonucunda, elektronik haberleşme hizmeti alan yerleşim yerlerinin sayısının 5 bin 798'e ulaşması öngörülmektedir.