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Elektronik Sigara Patladı: Genç Yaralandı

Sivas'ta elektronik sigaranın patlaması sonucu bir genç yaralandı. Olayın detayları ve uzmanların uyarıları haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:34
Elektronik Sigara Patladı: Genç Yaralandı

Sivas'ta Elektronik Sigara Patlaması

Sivas'ta otobüs durağında bekleyen 17 yaşındaki Buğra Türkseven, yanında bulundurduğu elektronik sigaranın aniden patlaması sonucu ciddi yaralar aldı. Olay, Küçükminare Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

İlk Müdahale ve Tedavi Süreci

Türkseven, patlama sonrası çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle alev alan elektronik sigara söndürüldü ve ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Numune Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gündüz Akgöl, hastanın acil serviste 1. ve 2. derece yanıklarla tedavi edildiğini açıkladı.

Dr. Akgöl, "Hastamızın yüzünde 1. derece, her iki elinde ise 2. derece yanıklar var. Tedavisi devam ediyor ve genel durumu stabil," dedi.

Uzmanların Uyarısı

Olay sonrasında Dr. Gündüz Akgöl, elektronik sigaraların güvenli olmadığına dikkat çekerek, "İnsanlarımız bunun zararlı olmadığını düşünüyor. Ancak içindeki kimyasalların ileride yaratacağı problemleri henüz bilemiyoruz. Bu tür patlamalar, özellikle elektronik sigaraların yüz bölgesinde tutulması sırasında ciddi yaralanmalara sebep olabiliyor," şeklinde uyardı.

Genç Kullanıcının Açıklamaları

Buğra Türkseven, sigarayı kullanmaya çalışırken kendisiyle birlikte patladığını söyleyerek, "Elektronik sigarayı kimseye önermiyorum. Kimse kullanmasın, kimse de içmesin," dedi.

Aile Endişeleri

Türkseven’in babaanne Semiha Türkseven ise kaygılarını ifade ederek, "Çocuğum iki gözünü kaybetseydi ne olacaktı? Bu tür ürünler yasaklansın, toplatılsın," diyerek çağrıda bulundu.

Sivas'ta otobüs durağında beklerken içmek istediği elektronik sigaranın patlaması sonucu yüzünde...

Sivas'ta otobüs durağında beklerken içmek istediği elektronik sigaranın patlaması sonucu yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan genç, tedavi altına alındı. Numune Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gündüz Akgöl (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sivas'ta otobüs durağında beklerken içmek istediği elektronik sigaranın patlaması sonucu yüzünde...

Sivas'ta otobüs durağında beklerken içmek istediği elektronik sigaranın patlaması sonucu yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan genç, tedavi altına alındı. Numune Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gündüz Akgöl (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sivas'ta otobüs durağında beklerken içmek istediği elektronik sigaranın patlaması sonucu yüzünde...

Sivas'ta otobüs durağında beklerken içmek istediği elektronik sigaranın patlaması sonucu yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan genç, tedavi altına alındı. Numune Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gündüz Akgöl (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sivas'ta otobüs durağında beklerken içmek istediği elektronik sigaranın patlaması sonucu yüzünde...

Sivas'ta otobüs durağında beklerken içmek istediği elektronik sigaranın patlaması sonucu yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan genç, tedavi altına alındı. Numune Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gündüz Akgöl (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sivas'ta otobüs durağında beklerken içmek istediği elektronik sigaranın patlaması sonucu yüzünde...

Sivas'ta otobüs durağında beklerken içmek istediği elektronik sigaranın patlaması sonucu yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan genç, tedavi altına alındı. Numune Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gündüz Akgöl (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sivas'ta otobüs durağında beklerken içmek istediği elektronik sigaranın patlaması sonucu yüzünde...

Sivas'ta otobüs durağında beklerken içmek istediği elektronik sigaranın patlaması sonucu yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan genç, tedavi altına alındı. Numune Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gündüz Akgöl (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.

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