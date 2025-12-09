ELİ’ye engelli çalışana el sensörlü otomatik kapı

Mustafa Çakmak'ın talebi kurum girişinde hayata geçirildi

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde (ELİ) görev yapan Mustafa Çakmak, kurum girişindeki manuel kapı nedeniyle her gün yardım almak zorunda olduğunu belirterek durumu İşletme Müdürü Ali Ulu'ya iletti.

Müdür Ulu’nun talimatıyla kurum girişine el sensörlü otomatik kapı sistemi kuruldu. Yeni düzenlemeyle Çakmak, artık dışarıdan hiçbir destek almadan giriş ve çıkış yapabildiğini aktardı.

Çakmak, uygulamanın kendisi için yalnızca fiziksel bir kolaylık olmadığını, aynı zamanda bir değer verilme göstergesi olduğunu vurguladı: ‘Bu uygulama bana yalnızca rahatlık sağlamadı; aynı zamanda düşünüldüğümü ve önemsendiğimi hissettirdi.’

Çakmak, süreçte emeği geçen başta İşletme Müdürü Ali Ulu olmak üzere teknik ekibe teşekkür etti.

‘En anlamlı Engelliler Günü hediyesi’

Otomatik kapı sisteminin Dünya Engelliler Günü öncesinde hayata geçirilmesinin kendisi için ayrı bir önem taşıdığını belirten Çakmak, ‘Engelliler Günü ancak engeller kaldırıldığında gerçek anlamına kavuşur. Yapılan bu çalışma benim için en güzel Engelliler Günü hediyesi oldu’ dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANAN MUSTAFA ÇAKMAK’IN TALEBİ ÜZERİNE ELİ GİRİŞİNE EL SENSÖRLÜ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KURULDU. ÇAKMAK, UYGULAMAYI "EN ANLAMLI ENGELLİLER GÜNÜ HEDİYESİ" OLARAK DEĞERLENDİRDİ.