Elio Ferraro'nın Kaftan Koleksiyonu Venedik Sarayı'nda

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği tanıttı

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince, İstanbul'daki Venedik Sarayı'nda İtalyan modacı Elio Ferraro'nun kaftan tasarımları tanıtıldı. Etkinlikte, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve çok sayıda davetli katıldı.

Marrapodi konuşmasında, kaftanın tarih boyunca taşıdığı simgesel değere dikkat çekti ve geleneğin Ferraro'nun ellerinde yeniden canlandığını vurguladı. Büyükelçi, Türkiye'de kullanılan ifadeyle "Ellerine sağlık." dedi.

Marrapodi, Sicilyalı haute couture tasarımcısı Ferraro'nun büyük moda başkentlerinde hayatını geçirdiğini belirterek, bugün de vizyonuyla kaftanı dönüştürdüğünü ifade etti. Kaftanın sınırlar tanımadığını belirten Marrapodi, "İtalyan biçimlerinin armonisi Osmanlı motifleriyle bütünleşiyor ve kültürel bir zenginlik ortaya konuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ferraro: Kaftan Türkiye'de derin bir bağa sahip

Tasarımcı Elio Ferraro ise koleksiyonu İstanbul'da sunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye'nin olağanüstü kültürel zenginliğine vurgu yaptı. Ferraro, Türkiye'nin uygarlıkların kavşağı olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'nin kaftanla bağının derin" olduğunu söyledi.

Ferraro, Osmanlı Devleti'nden itibaren kaftanın hep merkezde olduğunu, aidiyet ve prestij simgesi olduğunu anlattı. Kaftanın sadece geçmişin görkeminin simgesi olmadığını, yüzyılları aşan kültürel bir simge olduğunu ve saray yaşamında önemli ayırt edici bir unsur olarak yer aldığını vurguladı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince, İstanbul'daki Venedik Sarayı'nda İtalyan modacı Elio Ferraro'nun kaftan tasarımları tanıtıldı. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, burada konuşma yaptı.