Elitaş'tan Muhalefete Sert Eleştiriler: Kırmızı Kart Sadece Bir Gösteri

Elitaş, Kütahya İl Kongresi'nde Konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, partinin 8. Olağan Kütahya İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada muhalefeti eleştirerek, "Onlar milletin gücünden faydalanmak değil, milletin iradesi sonucunda ülkeyi idare etmek değil, sadece kırmızı kart gösterme yetkisi olanları göreve davet ederek müesses nizamı tekrar hortlatmak için ortaya çıkanlardır." dedi.

Kütahya Yeni Spor Salonu'nda Yapıldı

Elitaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla Kütahya Yeni Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede, AK Parti'nin milletin isteğiyle kurulduğunu belirtip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdikleri büyük hizmetlere değindi.

Bugüne kadar AK Parti'nin verdiği sözleri yerine getirdiğini kaydeden Elitaş, "Hamdolsun son zamanlarda bugün dünyanın en önemli savaş silahı üreticisi konumuna geldik. Artık yaptığımız her şey milli irademizle ortaya koyduğumuz önemli bir gelişme. İHA ve SİHA'larımızın son dönemdeki başarılarını görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Sandıkta Verilen Cevaplar

Elitaş, bugüne kadar yapılan 18 seçimde milletin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı hizmetlerin cevabını sandıkta verdiğini vurguladı. Ana muhalefet partisinin kırmızı kart göstererek müesses nizamı geri getirmeye çalıştığını belirten Elitaş, "Bir kırmızı kart seremonisi yapmışlardı. Bunların işi gücü sandıkta yenemediklerini mesaj göndererek müesses nizamın tekrar hayata geçirilmesi için gayret göstermekten başka bir şey bilmezler" dedi.

Yeni İl Başkanı Seçildi

Kongrenin sonucunda, tek listeyle gerçekleştirilen seçimde Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı olarak seçildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Kütahya İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Kütahya İl Kongresi'nde konuşma yaptı.