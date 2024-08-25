Elmalı'da Şiddetli Yağış Yaşamı Etkiledi

Elmalı'da Yağışın Getirdiği Zorluklar

Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak yağış, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yuva Mahallesi'nde yaklaşık bir saat süren yağış, pek çok ev ve ahırda su baskınlarına yol açtı.

Suyun Etkileri

Yoğun yağmur sonucunda, saman balyaları ve ilaçlama makineleri suda sürüklendi. Yağışlar, caddelerde ve yollarda çamur birikintilerine neden oldu, bu da ulaşımı zorlaştırdı.

Yetkili Kurumların Müdahalesi

Elmalı Belediyesi, AFAD ve DSİ ekipleri, yaşanan olumsuzlukları gidermek için hemen bölgeye intikal etti. Bazı vatandaşlar da bahçelerinde biriken çamurları el arabası ve kürekle tahliye etme çabası içinde oldu.

Yerel Yöneticinin Açıklamaları

Yuva Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlarımız zor anlar yaşıyor. Bazı evler su altında kaldı, yollarımız da çamur deryasına dönüştü. Neyse ki can kaybımız yok," ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yuva Mahallesi'nde yaklaşık bir saat süren sağanak, bazı ev ve ahırlarda su baskınlarına neden oldu, saman balyaları ve ilaçlama makineleri suda sürüklendi. Taşkın nedeniyle bazı cadde ve yolları çamur kapladı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yuva Mahallesi'nde yaklaşık bir saat süren sağanak, bazı ev ve ahırlarda su baskınlarına neden oldu, saman balyaları ve ilaçlama makineleri suda sürüklendi. Taşkın nedeniyle bazı cadde ve yolları çamur kapladı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yuva Mahallesi'nde yaklaşık bir saat süren sağanak, bazı ev ve ahırlarda su baskınlarına neden oldu, saman balyaları ve ilaçlama makineleri suda sürüklendi. Taşkın nedeniyle bazı cadde ve yolları çamur kapladı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yuva Mahallesi'nde yaklaşık bir saat süren sağanak, bazı ev ve ahırlarda su baskınlarına neden oldu, saman balyaları ve ilaçlama makineleri suda sürüklendi. Taşkın nedeniyle bazı cadde ve yolları çamur kapladı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yuva Mahallesi'nde yaklaşık bir saat süren sağanak, bazı ev ve ahırlarda su baskınlarına neden oldu, saman balyaları ve ilaçlama makineleri suda sürüklendi. Taşkın nedeniyle bazı cadde ve yolları çamur kapladı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yuva Mahallesi'nde yaklaşık bir saat süren sağanak, bazı ev ve ahırlarda su baskınlarına neden oldu, saman balyaları ve ilaçlama makineleri suda sürüklendi. Taşkın nedeniyle bazı cadde ve yolları çamur kapladı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yuva Mahallesi'nde yaklaşık bir saat süren sağanak, bazı ev ve ahırlarda su baskınlarına neden oldu, saman balyaları ve ilaçlama makineleri suda sürüklendi. Taşkın nedeniyle bazı cadde ve yolları çamur kapladı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yuva Mahallesi'nde yaklaşık bir saat süren sağanak, bazı ev ve ahırlarda su baskınlarına neden oldu, saman balyaları ve ilaçlama makineleri suda sürüklendi. Taşkın nedeniyle bazı cadde ve yolları çamur kapladı.