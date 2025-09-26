ELMAS Programı İstanbul Çalıştayı Teknopark İstanbul'da: Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Eğitimi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde başlatılan Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında yürütülen ELMAS Programı, Teknopark İstanbul'da savunma sanayisi sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Programın amacı

Program, lise düzeyindeki öğrencileri siber güvenlik, yapay zeka ve ileri teknoloji alanlarında yetiştirerek sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacına cevap vermeyi hedefliyor. Bu kapsamda, gençlere teknik becerilerin yanı sıra savunma sanayisinin gerektirdiği davranışsal yetkinlikler kazandırılması amaçlanıyor.

Çalıştayda öne çıkanlar

Teknopark İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte savunma sanayisi ekosisteminin geleceğini şekillendirecek insan kaynağına yönelik stratejik adımlar masaya yatırıldı. Çalıştay kapsamında düzenlenen "İhtiyaç Analizi" ve "Soru-Yanıt" oturumlarında sektör temsilcileri ile eğitim dünyasının beklenti ve önerileri detaylı şekilde ele alındı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, ELMAS Programı'nın Milli Yetkinlik Hamlesi içindeki rolüne işaret ederek şunları kaydetti:

"ELMAS Programı, Milli Yetkinlik Hamlesi'nin stratejik adımlarından biridir. Savunma sanayisinde yalnızca bugünün projelerine değil, yarının teknolojilerine yön verecek insan kaynağına yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde 90 binin üzerinde olan insan kaynağımızı 158 bine çıkaracak bir büyüme bekliyoruz. Bu artışı doğru yetkinliklerle desteklemek için mesleki eğitimden başlayarak kapsamlı bir dönüşüm hayata geçiriyoruz. Elmas Programı ile liselerimizdeki gençlerimize teknik beceriler ve savunma sanayimizin ruhuna uygun davranışsal yetkinlikler de kazandırmayı hedefliyoruz."

Karataş, çalıştayda sektör temsilcileriyle yapılan istişarelerin gençlerin hangi alanlarda desteklenmesi gerektiğine dair önemli veriler sunduğunu belirterek, "Teknopark İstanbul'un ev sahipliği ve firmalarımızın katkılarıyla bu program, ülkemizin savunma sanayisi ekosistemini çok daha güçlü bir geleceğe taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol ise savunma sanayisinin geleceği için nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çekerek, "ELMAS Programı, gençlerimizi yarının mesleklerine hazırlıyor. Burada yetişen öğrencilerimiz ülkemizin teknoloji bağımsızlığının doğrudan aktörleri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Programın öncü kurumları arasında yer alan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise henüz ilk mezunlarını vermemiş olmasına rağmen ulusal ve uluslararası yarışmalarda ve Erasmus projelerinde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.

Çalıştayda katılımcılar, programın gelecekte daha güçlü ve etkin şekilde yürütülmesi için görüş ve katkılarını paylaştı.

