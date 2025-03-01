Elon Musk 14. Çocuğunu Kucağına Aldı

Elon Musk 14'üncü Kez Baba Oldu

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, 14'üncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanlarından biri olan Musk'ın kurucusu olduğu Neuralink firması yöneticisi Shivon Zilis, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklama ile bu haberi duyurdu.

Seldon Lycurgus Dünyaya Geldi

Zilis, paylaşımında "Elon'la konuştuk ve güzel Arcadia'nın doğum gününde müthiş ve inanılmaz oğlumuz Seldon Lycurgus'un haberini de paylaşmanın daha iyi olacağını düşündük" ifadelerini kullandı. Bebeğin doğum tarihi henüz açıklanmazken, Musk, Zilis'in bu paylaşımını kalp emojisiyle onayladı.

Böylece 53 yaşındaki Elon Musk'ın çocuk sayısı 14'e yükselmiş oldu.