Elon Musk’a Karşı AB Çemberi Daralıyor: Aşırı Sağ Desteklemeleri Tepki Çekiyor

Avrupa Parlamentosu, Elon Musk'ın aşırı sağcı partilere verdiği destek sonrası AB Komisyonu'na harekete geçmesi için baskı yapıyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:03
Elon Musk’a Karşı AB Çemberi Daralıyor: Aşırı Sağ Desteklemeleri Tepki Çekiyor

Elon Musk’a Yönelik Artan Tepkiler

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, aşırı sağcı partilere verdiği destekle Avrupa'da güçlü eleştirilerin hedefi haline geldi. Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan Musk'a karşı harekete geçmesini talep ediyor.

Aşırı Sağcı Partilere Destek

Musk'ın paylaşımları, Almanya için Alternatif (AfD) partisine yönelik olumlu yorumları ve Welt am Sonntag gazetesinde yaptığı açıklamalarla başladı. “Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir.” ifadesiyle dikkat çeken Musk, aşırı sağcı partiyi “Almanya için son umut kıvılcımı.” olarak tanımladı.

AB'nin Tepkisi

Alman AP milletvekili Damian Boeselager, AB Komisyonuna gönderdiği mektupta, Musk'ın platformunun ayrımcı kullanımını sorguladı ve Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında şeffaflık gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığını sordu. Boeselager, AB'nin harekete geçmemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Kurallar çiğnendiğinde bir hakeme ihtiyaç duyulur.” dedi.

Avrupalı Liderlerin Endişeleri

Avrupalı liderler, Musk'ın durumu karşısında ayaklanmış durumda. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo gibi isimler, Musk'ın eylemlerini sert bir dille kınayarak AB Komisyonu'na müdahale çağrısında bulundu.

Musk'ın Algoritmalar Üzerindeki Gücü

Boeselager, Musk'ın platform üzerindeki kontrolünün ifade özgürlüğü üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu belirtti. Ayrıca, Musk’ın platformu kullanarak siyasi sesini yükseltip yükseltmediğinin incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

AB Komisyonu’nun Tepkisi

AB Komisyonu, olaylara temkinli bir yaklaşım sergiliyor ve Musk aleyhinde somut bir adım atmaktan kaçınıyor. Thomas Regnier, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında “DSA kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle Musk hakkında açılan soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Gelecek İle İlgili Endişeler

AB Komisyonunun Musk'a karşı gösterdiği temkinli tutum, milyarderin yeni ABD yönetiminde önemli bir figür olacağı gerçeğinden kaynaklanıyor. Uzmanlar, bu durumun Musk'ın karşılaşabileceği yaptırımların önünde bir engel oluşturduğuna işaret ediyor.

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