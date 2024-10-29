Elon Musk'a Yasa Dışı Çekiliş Davası Açıldı

Elon Musk'a Dava Açıldı

ABD'de bir bölge savcısı, Elon Musk'ı "yasa dışı çekiliş düzenlemek"le suçlayarak dava açtı.

Çekiliş İddiası

Bu dava, salıncak eyaletlerde Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin kampanyası ile ilişkilendirildi. Savcı, Musk’ın bu komitenin destekçilerine sürekli olarak para ödülü vaat ettiğini belirtti.

Savcıların Açıklamaları

Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, "America PAC ve Musk, Philadelphia vatandaşlarını kandırarak kişisel bilgilerini vermelerini sağlıyor," dedi. Ayrıca, Musk’ın tüketici koruma yasalarını ihlal ettiğini söyleyerek, "belirsiz veya yanıltıcı ifadeler" kullandığına dikkat çekti.

İhtiyati Tedbir Duruşması

Krasner, başkanlık seçimlerinden önce konunun acil olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, ihtiyati tedbir talebinde bulundu. Bu duruşma 1 Kasım'da gerçekleştirilecektir.

Federal Uyarılar

Ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı, Musk tarafından düzenlenen bu etkinliğin federal yasaları ihlal edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

1 Milyon Dolar Vaatleri

Musk, "America PAC" kampanyasına destek veren kişilere, 5 Kasım’a kadar her gün 1 milyon dolar dağıtılacağına dair duyuruda bulundu. Kayıtlı seçmenlerin, çekilişe katılmak için adres ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerini vermesi gerektiği bildirildi. Şimdiye kadar toplamda 9 kişinin ödülü kazandığı açıklandı.