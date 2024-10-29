DOLAR
34,28 0,08%
EURO
36,97 0,29%
ALTIN
3.031,69 -0,29%
BITCOIN
2.442.955,18 -2,43%

Elon Musk'a Yasa Dışı Çekiliş Davası Açıldı

ABD'de Elon Musk, Donald Trump'ı destekleyen bir komitenin kampanyasında suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 14:38
Elon Musk'a Yasa Dışı Çekiliş Davası Açıldı

Elon Musk'a Dava Açıldı

ABD'de bir bölge savcısı, Elon Musk'ı "yasa dışı çekiliş düzenlemek"le suçlayarak dava açtı.

Çekiliş İddiası

Bu dava, salıncak eyaletlerde Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin kampanyası ile ilişkilendirildi. Savcı, Musk’ın bu komitenin destekçilerine sürekli olarak para ödülü vaat ettiğini belirtti.

Savcıların Açıklamaları

Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, "America PAC ve Musk, Philadelphia vatandaşlarını kandırarak kişisel bilgilerini vermelerini sağlıyor," dedi. Ayrıca, Musk’ın tüketici koruma yasalarını ihlal ettiğini söyleyerek, "belirsiz veya yanıltıcı ifadeler" kullandığına dikkat çekti.

İhtiyati Tedbir Duruşması

Krasner, başkanlık seçimlerinden önce konunun acil olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, ihtiyati tedbir talebinde bulundu. Bu duruşma 1 Kasım'da gerçekleştirilecektir.

Federal Uyarılar

Ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı, Musk tarafından düzenlenen bu etkinliğin federal yasaları ihlal edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

1 Milyon Dolar Vaatleri

Musk, "America PAC" kampanyasına destek veren kişilere, 5 Kasım’a kadar her gün 1 milyon dolar dağıtılacağına dair duyuruda bulundu. Kayıtlı seçmenlerin, çekilişe katılmak için adres ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerini vermesi gerektiği bildirildi. Şimdiye kadar toplamda 9 kişinin ödülü kazandığı açıklandı.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Son İki Haftada 777 Ölü
2
İstanbul'da Spor Muhabirine Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
3
İran Dışişleri Bakanı'ndan Uluslararası Çabalar Çağrısı
4
Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı
5
İspanya, Arjantin'e Yeni Büyükelçi Atadı
6
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
7
MHP'den Küresel Emperyalizme Tepki

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek