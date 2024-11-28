Elon Musk, ABD Kamu Görevlilerini Hedef Gösteriyor: Endişe Artıyor

Elon Musk'ın Hedef Gösterdiği Kamu Görevlileri Endişeli

ABD'deki kamu görevlileri, Elon Musk'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları paylaşımlarda kendilerini hedef göstermesinden endişe duyuyor. Musk'ın 206 milyondan fazla takipçisi olması, bu paylaşımların etkisini artırıyor.

İsimlerle Hedef Gösterme Taktikleri

Amerikan Kamu Çalışanları Federasyonu (AFGE) Başkanı Everett Kelley, Musk'ın bu tür taktiklerinin federal çalışanlarda korku ve terör ortamı oluşturmaya yönelik olduğunu belirtti. Kelley, "Bu taktikler federal çalışanlara terör ve korku tohumları ekmeyi amaçlıyor. Amaç onları korkutarak seslerini çıkarmalarından çekinmelerini sağlamak." dedi.

Uzmanlardan Tepki

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden Mary Cummings, Musk'ın kendisini hedef almasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu, insanları ya istifa etmeleri ya da diğer tüm kurumlara sırada siz varsınız mesajı göndermek adına yapılan bir korkutma yöntemi" ifadesini kullandı.

Sosyal Medyada Hesap Kapatma Durumu

Musk'ın 19 Kasım'da, Amerikan Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu'nda "İklim Çeşitlendirme Direktörü" olarak çalıştığı belirtilen bir kamu görevlisinin ismini içerdiği paylaşımı sonrasında, ilgili kamu görevlisi sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kaldı.

Son olarak, Musk'ın bazı kamu görevlilerinin ismine yer verdiği ve onları hedef gösteren açıklamaları yeniden paylaşması, bu durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.