Elon Musk, Avustralya Hükümeti'ne Sosyal Medya Age Sınırı Tepkisi Gösterdi

Elon Musk'tan Sert Tepki

Amerikalı milyarder Elon Musk, Avustralya hükümetinin 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlamayı hedefleyen planını eleştirdi. Musk, bu durumu "internete erişimi kontrol etmeye çalışmakla" itham etti.

Avustralya Başbakanı'ndan Açıklama

Hükümetin Başbakanı Anthony Albanese, yaş sınırına ilişkin yasa tasarısını parlementoya sunduğunu duyurması üzerine Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu, Avustralya'daki tüm vatandaşların internete erişimini kontrol etmenin gizli bir yolu gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Planın Detayları

Avustralya hükümeti, çocukların sosyal medya kullanmalarına yönelik bir yaş sınırı koymak ve bu kurala uymayan platformlara ceza uygulamak için çalışmalara başladı. Eğer sosyal medya platformları, belirlenen yaş sınırına uymazsa cezai yaptırımlara maruz kalacak.

Musk ile Albanese Arasındaki Sürtüşme

Bu tartışma, Avustralya'nın e-Güvenlik Ofisi tarafından 13 ve 15 Nisan tarihlerinde yaşanan bıçaklı saldırılar sonrasında, X kullanıcılarının saldırı görüntülerine erişiminin yasaklanması için federal mahkemeye başvurmasıyla da alevlendi. Mahkeme, görüntülere erişimin geçici süreyle durdurulmasına karar verdi. Fakat bu duruma karşı çıkan X yetkilileri, Avustralya'nın yaklaşımını "yasa dışı ve tehlikeli" olarak nitelendirerek mahkemeye itiraz edeceklerini duyurdu.

Başbakan Albanese, saldırı görüntülerini kaldırmayı reddeden platforma yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Musk da mahkeme kararının ardından Avustralya yönetimini "tüm ülkelere sansür" uygulamakla suçlamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.