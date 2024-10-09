Elon Musk'dan Trump'ın Seçimleri Kazanması Üzerine Çarpıcı İddia

Elon Musk, Milyarderlerin Korkularını Paylaştı

ABD'nin ünlü iş insanlarından Elon Musk, Bill Gates ve Reid Hoffman gibi tanınmış milyarderlerin, Jeffrey Epstein ile bağlantılı isimlerin ifşa edilmesinden endişe duyduğunu öne sürdü. Musk’ın iddiasına göre, bu durum önümüzdeki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın başarısız olması ihtimaline bağlı olarak ortaya çıkıyor.

Epstein İle İlişkiler Açıklanabilir

Musk, sosyal medya platformu X üzerinde Tucker Carlson ile gerçekleştirdiği röportajda, cinsel istismar suçlarıyla anılan Jeffrey Epstein'ın adı geçerken, söz konusu milyarderlerin Trump'ın kazanması durumunda Epstein'ın müşteri listelerinin kamuoyuna açıklanmasından korktuğunu dile getirdi. Musk, "Kamala Harris’in bu kadar desteklenmesinin sebeplerinden biri, Trump'ın kazanması durumunda bu bilgilerin ortaya çıkma ihtimali," ifadesini kullandı.

Milyarderlerin Endişeleri

Microsoft'un kurucusu Gates ve LinkedIn'in kurucusu Hoffman'ın Epstein'ın müşteri listelerinin açıklanması konusunda kaygı duyduğunu belirten Musk, "Hoffman, Trump'la aynı görüşte olmayabilir ama Epstein konusunda korkuları gerçek," şeklinde konuştu.

Trump'ın Seçim Stratejisi

2024 başkanlık seçimlerine ilişkin görüşlerini paylaşan Musk, Trump'ın kaybetmesi durumunda büyük tehlikelerin belireceğini vurguladı. "Eğer Trump bu seçimi kaybederse, gelecekte yapılacak seçimler üzerinde büyük etkiler yaratacak," dedi.

Jeffrey Epstein’ın Ölümü ve Dava Süreci

Jeffrey Epstein, 2019 yılında cinsel istismar suçlamalarına konu olarak öne çıkmış ve New York'taki hapishanede ölü bulunmuştu. Ailesi, Epstein'ın ölümünü intihar olarak açıklanmasına itiraz ederek şüpheli bir durum olduğunu savundu. Ayrıca, Epstein’in ilişki kurduğu bazı ünlü isimler, davada grafik tesirler yaratmıştı.

Diddy ve Cinsel İstismar Davaları

Ayrıca, ünlü Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs, cinsel saldırı ve istismar iddialarıyla karşı karşıyayken, 120 kişi onunla ilgili dava açmayı düşündüğünü açıkladı. Avukat Tony Buzbee, "Combs’a yönelik suçlamaların yanı sıra, reşit olmayanların da mağdur olduğunu belirten delillerimiz bulunmakta," ifadelerini kullandı.