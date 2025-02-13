DOLAR
36,11 0,02%
EURO
37,66 -0,32%
ALTIN
3.370,23 -0,13%
BITCOIN
3.530.136,71 -0,74%

Elon Musk, Demokratların Hedefi Oldu: DOGE Oturumunda Çarpıcı Suçlamalar

Demokratlar, DOGE oturumunda Elon Musk'ı yasaları çiğnemekle suçladı, Cumhuriyetçiler ise Musk'a destek verdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 03:28
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 03:28
Elon Musk, Demokratların Hedefi Oldu: DOGE Oturumunda Çarpıcı Suçlamalar

Elon Musk, Demokratların Hedefi Oldu: DOGE Oturumunda Çarpıcı Suçlamalar

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirilen Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) alt komitesinin ilk oturumu, tartışmalara sahne oldu. Oturumda, departmanın başındaki Elon Musk, Demokratlar tarafından yoğun eleştiriye maruz kaldı.

Oturuma başkanlık eden Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene önderliğinde, Demokrat milletvekilleri Musk'ı "harcamaları azaltmak için yasaları çiğnemekle" suçladı. Melanie Stansbury isimli Demokrat kongre üyesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Musk'ı federal hükümeti "pervasızca ve yasa dışı şekilde" dağıtmakla suçlayarak, federal kurumları kapatmak, çalışanları işten çıkarmak ve fonları kesmekle itham etti.

Stansbury, "Kongre üyeleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya hevesli olduğunuzun farkındayız, ancak biz buraya oyun oynamaya gelmedik." diyerek Musk’ı yeminli ifade vermeye çağırdı. Buna karşın, Cumhuriyetçiler, Trump ve Musk'ın DOGE ekibiyle birlikte "israfa karşı omuz omuza" mücadele edeceklerini ifade ettiler.

DOGE Yeni Bütçe Kısıtlamaları Getiriyor

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın yönetimindeki DOGE, 20 Ocak itibarıyla ABD Başkanlığını devralan Donald Trump tarafından "federal israfı engelleme" amacıyla kurulmuştu. DOGE, Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Eğitim Bilimleri Enstitüsü (IES) bütçesinden 900 milyon dolar

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası Krizi Çözülme Aşamasında
2
Hamas, Trump'ın Filistin Halkını Tehcir Planına Karşı Küresel Eylem Çağrısı Yaptı
3
Türkiye ve Türkmenistan Genelkurmay Başkanları Görüşmesi
4
İsrail Ordusu Lübnan'da 5 Yeni Askeri Nokta Kurdu
5
Elon Musk, Demokratların Hedefi Oldu: DOGE Oturumunda Çarpıcı Suçlamalar
6
Mısır'dan Afrika Birliği'ne Üyelik Dondurma Sistemi Üzerine Yeniden Gözden Geçirme Çağrısı
7
Arnavutluk'ta Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın Gözaltı Süresi Uzatıldı

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor