Elon Musk, Demokratların Hedefi Oldu: DOGE Oturumunda Çarpıcı Suçlamalar

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirilen Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) alt komitesinin ilk oturumu, tartışmalara sahne oldu. Oturumda, departmanın başındaki Elon Musk, Demokratlar tarafından yoğun eleştiriye maruz kaldı.

Oturuma başkanlık eden Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene önderliğinde, Demokrat milletvekilleri Musk'ı "harcamaları azaltmak için yasaları çiğnemekle" suçladı. Melanie Stansbury isimli Demokrat kongre üyesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Musk'ı federal hükümeti "pervasızca ve yasa dışı şekilde" dağıtmakla suçlayarak, federal kurumları kapatmak, çalışanları işten çıkarmak ve fonları kesmekle itham etti.

Stansbury, "Kongre üyeleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya hevesli olduğunuzun farkındayız, ancak biz buraya oyun oynamaya gelmedik." diyerek Musk’ı yeminli ifade vermeye çağırdı. Buna karşın, Cumhuriyetçiler, Trump ve Musk'ın DOGE ekibiyle birlikte "israfa karşı omuz omuza" mücadele edeceklerini ifade ettiler.

DOGE Yeni Bütçe Kısıtlamaları Getiriyor

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın yönetimindeki DOGE, 20 Ocak itibarıyla ABD Başkanlığını devralan Donald Trump tarafından "federal israfı engelleme" amacıyla kurulmuştu. DOGE, Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Eğitim Bilimleri Enstitüsü (IES) bütçesinden 900 milyon dolar