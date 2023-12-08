Elon Musk Düzce'ye ayak basıyor! Nedenini duyanlar heyecandan duramadı

Elon Musk'ın Türkiye'ye geliş amacını öğrenenler şimdiden heyecana kapıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ELON MUSK TÜRKİYE'YE AYAK BASIYOR

İddialara göre Elon Musk 2024 senesinde Düzce'yi ziyarete gelecek. Ulaşımın beşinci şekli olarak adlandırılmış Hyperloop teknolojisinin çelik borularının Düzce'de üretileceği öğrenildi. Erciyas Holding ve ENKA HyperloopTT isimli şirkete tedarikçi ve yatırımcı olacak. Elon Musk tarafından ortaya çıkan Hyperloop konsepti sürtünmesizlik ve vakum ortamı olan boru hatları içinde ses hızına kadar yükselen hızda yolcu ve yük taşımayı hedefliyor. Beş kilometre olarak tasarlanmış hat için özel donatımlı çelik borular Düzce'de üretime girecek. Maliyetinin 10 milyon doları aşması beklenen çalışmada Erciyas Çelik Boru ve Çimtaş yatırımcılar arasında olacak.





Özel tüpler içinde saatte 1.200 kilometre hıza ulaşmayı hedefleyen projede fabrika Erciyas Holding olacak. Güncel olarak dünyada 4 metre çapında tüpleri üreten tek şirket Erciyas Holding. Elon Musk üretim sahasını incelemek için 2024 senesinde Düzce'ye gelecek. Hyperloop sistemi vakumlanan yani havası alınan çelik tüp ve içine yerleştirilen elektrikli motorlar tarafından hareketi sağlanan vagonlardan oluşan bir teknolojidir. İki metreden biraz fazla çapı olan civagon üstünde olan manyetik kaldırma özelliği ray sistemiyle yere temas etmeden çalışıyor. Bu şekilde vagonlar hem hava hem zemin sürtünmesi olmadan çalışıyor. Sistem saatte 1.220 kilometre hıza çıkıyor. Eğer proje başarılı şekilde hayata geçerse hızıyla birlikte ulaşım alternatifi olması bekleniyor. 400-500 kilometre kadar olan mesafelerde bu projenin diğer ulaşım araçlarının önüne geçme ihtimali taşıyor.