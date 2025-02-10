Elon Musk: FEMA, Düzensiz Göçmenlere 59 Milyon Dolar Harcadı

Elon Musk’ın Eleştirileri

ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'nun (FEMA), "düzensiz göçmenlerin konaklaması için New York'ta lüks otellere 59 milyon dolar gönderdiğini" iddia etti. Musk, bu durumu kendi sosyal medya platformu X'te paylaştığı haberle duyurdu.

Musk’ın Açıklamaları

Musk, "DOGE ekibi, FEMA'nın düzensiz göçmenlerin konaklaması için New York'taki lüks otellere geçen hafta 59 milyon dolar gönderdiğini tespit etti." şeklinde bir ifade kullandı. Gönderilen bu paranın, yasaları ihlal ettiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kararnamesine itaatsizlik teşkil ettiğini savunan Musk, bu fonların ABD'deki felaketler için harcanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "Bugün, bu fonların tazmin edilmesi için bir tahsil talebi oluşturulacak." dedi.

Kristi Noem'in Değerlendirmeleri

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, CNN'in "State of the Union" programında yaptığı açıklamada, FEMA’ya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın FEMA'dan kurtulmakla ilgili söylemlerini desteklediğini belirten Noem, "Bugünkü haliyle var olan FEMA'dan kurtulmaya 'Evet' derim." dedi. Ayrıca, 2024'te ABD'yi vuran Helene Kasırgası ve ocak ayındaki Los Angeles yangınları gibi durumlarda hala fonlara ve mali desteğe ihtiyaç olduğunu kaydetti. Ancak, bu fonların nasıl kullanılacağına dair kararların yerel yetkililere bırakılması gerektiğinin altını çizdi.

Trump'ın FEMA Üzerine Açıklamaları

Öte yandan, Trump, 24 Ocak’ta yaptığı açıklamada, eyaletlerdeki doğal felaketlere FEMA'nın daha az dahil olmasını istediğini belirterek, "FEMA'yı kökten değiştirme ve elden geçirme sürecini başlatmak veya belki de FEMA'dan kurtulmak için bir emir imzalayacağım. Açıkçası, FEMA'nın iyi olmadığını düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu. Sonrasında, FEMA'nın, düzensiz göçmenler için yaptığı harcamalara ve siyasi taraf tuttuğuna dair endişelerine yanıt olarak başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Başkanlık kararnamesinde, "radikal bir değişime" ihtiyaç olup olmadığını belirlemek amacıyla FEMA'nın inceleneceği belirtilmişti.