DOLAR
36 -0,02%
EURO
37,14 0,21%
ALTIN
3.361,84 -1,66%
BITCOIN
3.514.688,14 -1,44%

Elon Musk: FEMA, Düzensiz Göçmenlere 59 Milyon Dolar Harcadı

Elon Musk, FEMA'nın düzensiz göçmenler için New York'taki lüks otellere 59 milyon dolar ödediğini öne sürdü.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 15:02
Elon Musk: FEMA, Düzensiz Göçmenlere 59 Milyon Dolar Harcadı

Elon Musk’ın Eleştirileri

ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'nun (FEMA), "düzensiz göçmenlerin konaklaması için New York'ta lüks otellere 59 milyon dolar gönderdiğini" iddia etti. Musk, bu durumu kendi sosyal medya platformu X'te paylaştığı haberle duyurdu.

Musk’ın Açıklamaları

Musk, "DOGE ekibi, FEMA'nın düzensiz göçmenlerin konaklaması için New York'taki lüks otellere geçen hafta 59 milyon dolar gönderdiğini tespit etti." şeklinde bir ifade kullandı. Gönderilen bu paranın, yasaları ihlal ettiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kararnamesine itaatsizlik teşkil ettiğini savunan Musk, bu fonların ABD'deki felaketler için harcanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "Bugün, bu fonların tazmin edilmesi için bir tahsil talebi oluşturulacak." dedi.

Kristi Noem'in Değerlendirmeleri

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, CNN'in "State of the Union" programında yaptığı açıklamada, FEMA’ya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın FEMA'dan kurtulmakla ilgili söylemlerini desteklediğini belirten Noem, "Bugünkü haliyle var olan FEMA'dan kurtulmaya 'Evet' derim." dedi. Ayrıca, 2024'te ABD'yi vuran Helene Kasırgası ve ocak ayındaki Los Angeles yangınları gibi durumlarda hala fonlara ve mali desteğe ihtiyaç olduğunu kaydetti. Ancak, bu fonların nasıl kullanılacağına dair kararların yerel yetkililere bırakılması gerektiğinin altını çizdi.

Trump'ın FEMA Üzerine Açıklamaları

Öte yandan, Trump, 24 Ocak’ta yaptığı açıklamada, eyaletlerdeki doğal felaketlere FEMA'nın daha az dahil olmasını istediğini belirterek, "FEMA'yı kökten değiştirme ve elden geçirme sürecini başlatmak veya belki de FEMA'dan kurtulmak için bir emir imzalayacağım. Açıkçası, FEMA'nın iyi olmadığını düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu. Sonrasında, FEMA'nın, düzensiz göçmenler için yaptığı harcamalara ve siyasi taraf tuttuğuna dair endişelerine yanıt olarak başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Başkanlık kararnamesinde, "radikal bir değişime" ihtiyaç olup olmadığını belirlemek amacıyla FEMA'nın inceleneceği belirtilmişti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ultra Ortodoks Haham Dov Landau'dan Çarpıcı Açıklama: İsrail'in Araplar Tarafından Yönetilmesi Gerekir
2
İsrail Heyeti Doha'dan Döndü: Ateşkesin İkinci Aşaması İçin Müzakereler Devam Ediyor
3
Elon Musk: FEMA, Düzensiz Göçmenlere 59 Milyon Dolar Harcadı
4
Hamas Lideri Hayye: 'Trump ve Netanyahu'nun Planlarını Yok Edeceğiz'
5
Nikolay Valuyev Azerbaycan'da 'İstenmeyen Kişi' İlan Edildi
6
İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı
7
Ada Halkı, İBB Önünde Turizm Yapılaşmasına Karşı Eylem Düzenledi

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!