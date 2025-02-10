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Elon Musk: Hükümet On Milyonlarca Gereksiz Medya Aboneliği Yapıyor

Elon Musk, hükümetin gereksiz medya aboneliklerine milyonlarca dolar harcadığını açıkladı. NYT ve AP örnekleri üzerinden eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:28
Elon Musk: Hükümet On Milyonlarca Gereksiz Medya Aboneliği Yapıyor

Elon Musk'tan Sert Eleştiri

ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, New York Times (NYT) ve Associated Press (AP)'i işaret ederek, "hükümet bünyesinde on milyonlarca gereksiz medya ve yazılım aboneliği olduğunu" duyurdu.

Mark Pincus'un Açıklamaları

Musk, ABD'de video oyun üreticisi Zynga firmasının kurucusu Mark Pincus'un, X hesabından yaptığı açıklamaları referans aldı. Pincus, "Artık DOGE'nin gidişatını günlük olarak takip edebileceğiz. NYT için 40 milyon dolar, bu da herhangi bir indirim olmaksızın 800 bin abonelik anlamına geliyor. AP için 20 milyon doların ne satın alacağı bile belli değil, çünkü onlar ücretsiz bir haber servisi" ifadesini kullanmıştı.

Musk, bu paylaşım üzerine, "Evet, çılgınca. Benim kabaca tahminim, hükümette gereksiz olan on milyonlarca medya ve yazılım aboneliği olduğu" dedi.

Yüksek Maliyetler

Pincus, DOGE'nin faaliyetlerini izleyen doge-tracker.com sitesine dayanarak, hükümet harcamalarını eleştirdi. Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yaptığı çeşitli sözleşmelerin maliyetine dair detaylar paylaştı. Bu harcamalar arasında New York Times abonelik iptalleri 40 milyon dolar, Associated Press için ise 20 milyon dolar dikkat çekti.

USAID Tartışmaları

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının ardından dış yardımlara yönelik önemli bir kararnamede bulundu. Bu kararname ile ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemelerin azaltılacağı açıklanmıştı. Trump ve Musk, USAID'in kapatılması gerektiğine dair görüşlerini bildirdi.

Musk'ın Tepkileri

Hükümetin Associated Press ve New York Times'a yaptığı ödemelere karşı çıkan Musk, bu ödemelerin vergi mükelleflerinin paralarının israfı olduğunu ifade etti. "NYT, hükümet tarafından fonlanan bir gazete" diyerek duruma dikkat çekti.

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