Elon Musk ile Alice Weidel Arasındaki İslam Karşıtı Tartışma Canlı Yayında Gündem Oldu

Almanya'da Aşırı Sağcı Tartışma: Musk ve Weidel'ın İslam Karşıtı Söylemleri

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel, Amerikalı iş insanı Elon Musk ile sosyal medya platformu X'te gerçekleştirdiği canlı yayında İslam karşıtı söylemlerle dikkat çekti. Bu durum, Almanya'daki seçim sürecine müdahale iddialarını da beraberinde getirdi.

Musk’tan Aşırı Sağ Destek Çağrısı

Musk, yapmış olduğu canlı yayında, AfD'ye destek çağrısını tekrarlayarak, "Almanya halkının mevcut durumdan memnun değilse değişim için oy kullanmasını öneriyorum" dedi. Musk, kesin bir dille, "Bence sadece AfD Almanya'yı kurtarabilir" ifadesini kullandı.

Weidel'in İslam Temalı Açıklamaları