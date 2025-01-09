Elon Musk ile Alice Weidel Arasındaki İslam Karşıtı Tartışma Canlı Yayında Gündem Oldu

AfD lideri Weidel, Elon Musk ile canlı yayında İslam karşıtı açıklamalarda bulunarak tartışmalara neden oldu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:38
Elon Musk ile Alice Weidel Arasındaki İslam Karşıtı Tartışma Canlı Yayında Gündem Oldu

Almanya'da Aşırı Sağcı Tartışma: Musk ve Weidel'ın İslam Karşıtı Söylemleri

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel, Amerikalı iş insanı Elon Musk ile sosyal medya platformu X'te gerçekleştirdiği canlı yayında İslam karşıtı söylemlerle dikkat çekti. Bu durum, Almanya'daki seçim sürecine müdahale iddialarını da beraberinde getirdi.

Musk’tan Aşırı Sağ Destek Çağrısı

Musk, yapmış olduğu canlı yayında, AfD'ye destek çağrısını tekrarlayarak, "Almanya halkının mevcut durumdan memnun değilse değişim için oy kullanmasını öneriyorum" dedi. Musk, kesin bir dille, "Bence sadece AfD Almanya'yı kurtarabilir" ifadesini kullandı.

Weidel'in İslam Temalı Açıklamaları

Weidel, İsrail hakkında Musk'ın sorduğu soruya verdiği yanıtta, "Alman toplumu olarak Yahudi hayatlarını Müslüman suçlarına karşı korumalıyız. Onlar artık burada güvende değil"

Musk'ın Empati Vurgusu

Musk, Weidel'ın sert açıklamalarına rağmen, ölen sivillere karşı empati gösterilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Konuşmanın yapıldığı "Almanya'da önde giden adayla konuşma" başlıklı yayını 200 binden fazla kişi takip etti.

Alman Hükümeti Tepkili

Weidel'ın açıklamaları ve Musk'ın destek çağrıları, Almanya'da tepkiyle karşılandı. Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Musk'ın genel seçimleri etkilemeye çalıştığını belirtirken, Başbakan Olaf Scholz ise, "İfade özgürlüğü var, ancak bu doğru olmayan önerilerde bulunmayı da kapsıyor" dedi. Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de Musk'a tepki göstererek, "Demokrasimizden elinizi çekin"

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