Elon Musk'ın AfD Destekçisi Yazısı Almanya'da Tepkiler Yarattı

Elon Musk, AfD'yi 'Almanya için son umut kıvılcımı' olarak nitelendirdi

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın, Die Welt gazetesinin pazar günü yayımlanan yazısında, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak tanımlaması, ülkede büyük bir tartışma yarattı.

Politikacılardan Sert Tepkiler

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Sekreteri Matthias Miersch, gazetenin bağlı olduğu Springer yayınevinin, Musk'a AfD'nin seçim reklamları için platform sunmasını "utanç verici ve tehlikeli" olarak nitelendirdi. Miersch, yabancı milyarderlerin demokratik değerlere zarar veren partileri desteklemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yeşillerin federal milletvekili ve seçim kampanyası yöneticisi Andreas Audretsch de Musk'ın, aşırı sağcılarla birlikte demokrasiye tehdit oluşturduğunu belirtti. Audretsch, "Bu ülkemizdeki demokrasimize ve ifade özgürlüğümüze yönelik bir tehlikedir," dedi.

Die Welt Gazetesinde Değişim Rüzgarları

Musk'ın yazısının hemen ardından, Die Welt gazetesi Fikir Departmanı Başkanı Eva Marie Kogel'in istifa ettiği bildirildi. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt ile 1 Ocak'ta göreve başlayacak olan halefi Jan Philipp Burgard ise ifade özgürlüğüne vurgu yaparak yazıyı savundu.

Musk'ın Önceki İfadeleri ve Gelişmeler

Musk, geçen hafta sahip olduğu X platformu'nda, "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bu görüşünü, dünya genelinde pek çok kişinin dikkatini çeken yazısında genişletti.

Alman İç İstihbarat Teşkilatı, 2021 yılından bu yana AfD'yi aşırı sağcı bir parti olarak değerlendiriyor. Öte yandan, bazı haberlere göre Musk, Almanya'daki "önemli yatırımları" dolayısıyla Alman siyasetine müdahale hakkı olduğunu iddia etti.

Ayrıca, AfD'nin göçmen karşıtı politikalarının, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ve ekibinin de ilgisini çektiği öne sürüldü.