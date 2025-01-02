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Elon Musk'ın Aşırı Sağcı Robinson'a Desteğine İngiliz Milletvekillerinden Sert Tepki

Elon Musk'ın aşırı sağcı Tommy Robinson'a destek çağrısı, İngiliz milletvekillerinin sert eleştirilerine neden oldu.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 21:24
Elon Musk'ın Aşırı Sağcı Robinson'a Desteğine İngiliz Milletvekillerinden Sert Tepki

Elon Musk'tan Robinson'a Destek Çağrısı

Tesla ve X'in sahibi Elon Musk, İngiltere'de cezaevinde bulunan aşırı sağcı Tommy Robinson'ın serbest kalması için sosyal medya platformu X'te "Tommy'yi serbest bırakın" ifadesini kullandı. Robinson, Suriyeli sığınmacı Cemal Hicazi'ye yönelik iftiraları ve mahkeme hükümlerine uymadığı gerekçesiyle cezaevinde bulunuyor.

İngiliz Milletvekillerinin Tepkisi

Elon Musk'ın paylaşımına İngiliz milletvekilleri, Politico internet sitesine yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi. Stella Creasy, Walthamstow'dan İşçi Partisi milletvekili, Musk'ın sadece Robinson'a değil, Almanya'da aşırı sağa alan tanıyan Almanya için Alternatif Partisi(AfD) destek vermesinin de demokrasi için büyük bir sorun teşkil ettiğini ifade etti.

Creasy, aşırılık yanlılarının güçlü finansman ve organizasyon yapısının göz ardı edilemeyeceğini belirterek, siyasetin finansmanına yönelik yasaların yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Liberal Demokrat Partisi'nden Danny Chambers, Musk'ın aşırı sağa olan desteklemenin kaygı verici olduğunu açıkladı. Chambers, "Milyarder birinin, kendi sosyal medya platformunda bu tür bir destek vermesi gerçekten endişe verici. Robinson'a verdiği destek, siyasi söylemleri de etkiliyor" dedi.

İşçi Partisi'nden ismini vermek istemeyen bir milletvekili ise Musk'ın söylemlerinin tehlikeli olduğunu belirterek, "Ayrılık tohumları eken bir figürün ortaya çıkmasını kabul edemeyiz" dedi.

Robinson'ın Geçmişi ve Yasal Sorunları

Robinson, 2021 yılında 16 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Hicazi hakkında okulda kız öğrencilere yönelik taciz iddiaları ortaya atmış ancak bu iddialar mahkemede iftira olarak kanıtlanmıştır. 100 bin sterlin (yaklaşık 4,5 milyon lira) tazminat ödemeye mahkum edilen Robinson, Ekim 2024'te 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Önceki dönemlerde Robinson, sık sık göçmenlere ve Müslümanlara karşı saldırgan sosyal medya paylaşımları yapmış ve aşırı sağcı sokak olaylarını desteklemişti.

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