Elon Musk'ın DOGE Departmanı Hazine Verilerine Erişim Sağladı İddiası

Amerikalı iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) aracılığıyla Hazine Bakanlığı'nın ödeme sistemi verilerine erişim sağladığı iddialarıyla gündeme geldi. Bu iddialar, konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağın Associated Press (AP) ile yaptığı açıklamalara dayanmaktadır.

Hazine Bakanlığı ve Hassas Veriler

İddialara göre, DOGE, Sosyal Güvenlik Kurumu ve federal sağlık hizmetleri Medicare gibi müşteri ödeme sistemleri de dahil olmak üzere Hazine Bakanlığı'nın hassas verilerine erişim elde etti. Kaynaklar, bu hamlenin, departmanın önemli vergi mükellefi verilerine erişmek için geniş yetkilere sahip olabileceği anlamına geldiğini ifade etti.

Senatörden Endişe Dolu Açıklama

Senatör Ron Wyden, Trump'ın Hazine Bakanlığı için aday gösterdiği Scott Bessent'a 31 Ocak'ta gönderdiği mektupta, "Musk ile ilişkili yetkililerin bu ödeme sistemlerine erişerek yapılan ödemeleri yasa dışı şekilde kesmeyi amaçlamış olabileceği" yönünde endişelerini dile getirdi.

Görev Değişiklikleri ve İstifalar

ABD basınında yer alan haberlerde, Bessent göreve gelene kadar yerine vekalet eden David Lebryk'in, Musk ve DOGE'nin hassas Hazine verilerine erişim talebinin ardından görevinden istifa ettiği bildirildi. Ayrıca, DOGE'ye sorun oluşturan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yöneticilerinin de idari izne çıkarıldığı kaydedildi.

Bu iddialar, ilk olarak The New York Times gazetesinde yayınlanmıştı ve kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı.