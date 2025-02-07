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Elon Musk'ın DOGE İddiaları: USAID Gelirlerini Engelleme Girişimi

Elon Musk'ın liderliğindeki DOGE, Hazine Bakanlığı verilerine erişim isteyerek USAID'in gelir akışını durdurmayı hedeflediği öne sürüldü.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:53
Elon Musk'ın DOGE İddiaları: USAID Gelirlerini Engelleme Girişimi

Elon Musk'ın DOGE'i, USAID Gelirlerini Engellemeyi Amaçlıyor

Amerikalı iş insanı ve X platformunun sahibi Elon Musk'ın öncülüğünde bulunan Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), Hazine Bakanlığı'nın ödeme sistemi verilerine erişim hakkı talep etti. Bu hamlenin, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)'in gelir akışını durdurmayı amaçladığı iddia edildi.

Associated Press'in (AP) isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynağından aktardığı habere göre, Musk ve USAID arasındaki tartışmalar Trump yönetimi döneminde gündeme geldi. DOGE'nin, Hazine Bakanlığı'nın verilerine ulaşma talebinin arkasındaki motivasyonun, ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirilen USAID'e ait ödemeleri engellemek olduğu öne sürülüyor.

DOGE'nin Hazine Verilerine Erişim İddiası

DOGE'nin, Hazine Bakanlığı'nın hassas verileri arasında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu ve Medicare gibi sistemlere erişim sağladığı belirtildi. Bu erişim kazanımı, önemli vergi mükelleflerine dair geniş veriler edinilmesini mümkün kılabileceği kaydedildi.

Bu iddialar sonrasında, Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU), Emekli Amerikalılar Birliği (ARA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE), Hazine Bakanlığı'na dava açtı. Dava sonrasında, Washington DC Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, DOGE'nin Hazine verilerine erişimini kısmen sınırladı.

Bu karar doğrultusunda, Hazine Bakanlığı'nda DOGE ile bağlantılı özel devlet çalışanı olarak görev yapan Tom Krause ve Marko Elez'e, Mali Hizmetler Bürosu sistemlerine "sadece okuma" izni verildi.

USAID ile İlgili Tartışmalar

ABD Başkanı Trump, görevine başladıktan kısa bir süre sonra, dış yardımları kesme kararnamesi imzaladı. Kararnamede, tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemelerin durdurulacağı ve bu programların uyumunun 90 günlük bir inceleme sürecine tabi olacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu duyurdu. Musk da USAID çalışanlarının idari izne çıkarıldığını ve ajansın sosyal medya hesaplarının kapatıldığını açıkladı.

Sonrasında Trump ve Musk, USAID’in kapatılması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Musk, Associated Press ve New York Times'a yapılmış ödemelere tepki göstererek, AP'ye yapılan ödemenin "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" olduğunu ve NYT'ye yapılan ödemenin ise "hükümet tarafından fonlanan bir gazete" olduğunu dile getirdi.

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