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Elon Musk'ın İddiası: Reuters'a ABD Hükümeti Tarafından Milyonlarca Dolar Ödendi mi?

Elon Musk, Reuters'ın ABD hükümetine milyonlarca dolarlık ödeme aldığını iddia etti. Thomson Reuters ise bunun için özel bir şirketle anlaştıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:24
Elon Musk'ın İddiası: Reuters'a ABD Hükümeti Tarafından Milyonlarca Dolar Ödendi mi?

ABD Hükümeti ve Reuters Ödemeleri Üzerine Tartışmalar Süregeldi

ABD hükümetiyle yapılan ödemeler hakkındaki tartışmalar, Thomson Reuters grubunun bir parçası olan Thomson Reuters Özel Hizmetler (TRSS) şirketinin, Pentagon'dan aldıkları ödemelerin haber ajansı Reuters ile değil, kendileriyle yapıldığını açıklamasıyla yeniden alevlendi.

Elon Musk, 2018-2022 yılları arasında Reuters'ın milyonlarca dolarlık kamu ödemesi aldığı iddialarını gündeme getirmişti.

Musk'ın İddialarına Yanıt

Musk'ın, Reuters'ın Savunma Bakanlığı'ndan aldığı 9 milyon dolarlık "gizemli ödemeler" ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından, TRSS Üst Yöneticisi Steve Rubley konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Rubley, anlaşmanın Reuters haber ajansı ile değil, bağımsız bir kuruluşa ait olan TRSS ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Rubley, açıklamasında, "TRSS, dolandırıcılığın tespit edilmesi ve önlenmesine yardımcı olmak, kamu güvenliğini desteklemek ve adaleti ilerletmek amacıyla ABD devlet kurumlarına yazılım ve bilgi hizmetleri sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Tepkisi

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump da bu konuya değinerek, Reuters, Politico ve The New York Times gibi medya kuruluşlarının federal destek aldığını ve bu ödemelerin haber içeriklerini etkileyebileceğini öne sürdü.

Trump, DOGE'nin verileri ışığında, "Radikal solcu Reuters'ın, Savunma Bakanlığı tarafından ‘geniş çaplı sosyal aldatmaca’ çalışması için 9 milyon dolar aldığı ortaya çıktı. Parayı geri verin hemen" dedi.

Tüm bu gelişmeler, medya, kamu ve özel sektör ilişkilerinin daha da derinlemesine incelenmesine neden olmakta. Açıklamaların ve iddiaların ardından, gelecekte benzer tartışmaların ne şekilde devam edeceği ise merak konusu.

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