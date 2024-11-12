Elon Musk'ın İtalyan Yargıçları Eleştirmesi Ülke Genelinde Tartışma Yarattı

Elon Musk'ın Eleştirileri Üzerine İtalya'da Tepkiler Yükseliyor

Milyarder iş insanı Elon Musk, İtalya’nın Arnavutluk’ta kurduğu göçmen merkezlerine yönelik yapılan mahkeme kararlarına dair yaptığı eleştirilerle ülkede tartışmalara neden oldu. Musk, Roma Mahkemesi'nin düzensiz göçmenlerin bu merkezlerde tutulmaması yönündeki kararını eleştirerek, "Bu yargıçlar gitmeli" ifadesini kullandı.

Yargıçların Kararları Eleştiriliyor

Musk’ın söylemleri, İtalya'da sağ koalisyon iktidarından destek bulurken, yargı çevreleri ve muhalefet kanadında büyük tepkiyle karşılandı. Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Musk’ın paylaşımını alıntılayarak “Musk haklı” dedi. 2019'da İçişleri Bakanı olduğu dönemdeki suçlamalara atıfta bulunan Salvini, söz konusu meselelerin yurt dışından bakıldığında "inanılmaz" göründüğünü belirtti.

Yukarıdan Gelen Eleştiriler

Başbakan Giorgia Meloni’den henüz bir yanıt gelirken, Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri milletvekili Fabio Rampelli, Musk’a teşekkür ederek, “Uluslararası düzeyde İtalya’nın kritik meselelerini abartmamalıyız” dedi.

Öte yandan muhalefet partisi Demokratik Parti milletvekili Andrea Casu, Musk'ın yorumunu "tahammül edilemez bir müdahale" olarak değerlendirirken, Yeşil-Sol İttifak lideri Angelo Bonelli ise bu durumun demokrasi için ciddi bir sorun teşkil ettiğini ifade etti.

İtalyan Yargıçlardan Gelen Tepkiler

İtalyan Yargıçlar Birliği (ANM), Elon Musk’ın müdahalesine sert tepki gösterdi. ANM Başkan Yardımcısı Alessandra Maddelana, "Yabancı bir patronun müdahalesi yargının bağımsızlığı ile İtalya devletinin egemenliğini sorgulatmaktadır" dedi. Genel Sekreter Salvatore Casciaro ise, yargı sistemine daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İtalya'daki Göçmen Merkezleri Tartışma Konusu

İtalya’nın Arnavutluk’ta kurduğu göçmen merkezleri, Roma ile Tiran arasındaki anlaşma çerçevesinde faaliyet göstermeye devam ediyor. 8 Kasım tarihinde İtalya’ya dönen düzensiz göçmenler hakkında Roma Mahkemesi, bulundukları merkezde tutulmalarını engelleyerek konunun Avrupa Adalet Divanı’na taşınmasına karar vermişti.

2023’te Roma ile Tiran arasında imzalanan bu anlaşma, yılda 36 bin düzensiz göçmenin Arnavutluk'taki merkezlere gönderilmesini öngörüyor ve bu merkezlerin işlevselliği hakkında hâlâ tartışmalar sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.