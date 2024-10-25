Elon Musk'ın Putin ile Gizli Temasları: WSJ Raporu

Elon Musk ve Vladimir Putin Arasındaki Gizli İletişim

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin son raporuna göre, milyarder iş insanı Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenli olarak gizli temaslar kurmaktadır.

Görüşmelerin İçeriği

İddialara göre, Musk ve Putin arasında jeopolitik, iş ve kişisel meseleler üzerine çeşitli görüş alışverişleri yapılmıştır. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, bu iki figür arasında sürekli bir iletişim olduğunu belirtmiştir.

Washington Yönetiminin İkilemi

Washington'daki yetkililer, Musk’ın teknolojilerine olan bağımlılığın hükümet içinde bir “ikilem” yarattığını ifade etmiştir. Özellikle, Musk'ın Putin ile olan bu iletişimlerinde güvenlik ihlalleri olabileceği konusunda endişeler bulunmaktadır. Ancak, yönetimin bu konuyla ilgili Musk'a herhangi bir resmi uyarıda bulunmadığı kaydedilmiştir.

Musk'ın Açıklamaları ve Rus Talebi

Musk, daha önce Putin ile yalnızca bir defa uzay konularında görüştüğünü ve bu görüşmenin 2021 yılının Nisan ayında yapıldığını belirtmiştir. Fakat kaynaklar, ikilinin hala iletişimde olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca, Rus yönetiminin 2023 sonlarında Musk’tan, SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'i Tayvan üzerinde aktif hale getirmemesini talep ettiği belirtilmektedir.

Gizli Bilgi Erişimi ve Güvenlik Endişeleri

Mevcut yönetimden bazı yetkililer, Musk'ın ABD hakkında gizli bilgilere erişiminin bulunduğunu belirterek, bu temasların güvenlik açısında sorun oluşturduğuna dikkat çekmektedir.