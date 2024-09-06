Elon Musk'ın Siyasi Tartışmaları Derinleşiyor

Elon Musk'ın Tartışmalı Siyasi Atakları

Muhammet Nazım Taşçı - Amerikalı milyarder Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda, dünyadaki çeşitli politik gelişmelere müdahil olmaya başladı. Musk, özellikle ABD başkanlık seçimlerinin yanı sıra Venezuela, İngiltere ve Brezilya gibi ülkelerdeki siyasi olaylara yönelik yaptığı paylaşımlarla dikkati çekiyor.

Siyasi Duruşunu Netleştirdi

Musk, ABD seçimlerinden önce eski başkan Donald Trump'ı desteklediğini açıkça beyan etti ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile sosyal medyada tartışmalar yürüttü. Ayrıca, İngiltere'deki aşırı sağcı eylemlerle ilgili olarak, hükümet ile ters düşmeyi tercih etti.

Tarafsızlık Vurgusu

Geçen yıl Twitter'ı satın alırken, platformun ifade özgürlüğü için tarafsız olması gerektiğini belirtmişti. Ancak, uzmanlar, Musk'ın, X'i kendi siyasi görüşlerini yaymak için bir araç olarak kullandığını düşünüyor.

Popülist Harekete Destek

Musk'ın son dönemde popülist sağ siyasetçilerle bağlantılar kurması dikkat çekiyor. Örneğin, Trump'ın 5 Kasım'daki seçimleri kazanması durumunda kendisinden hükümette görev almasını istemesi üzerine Musk, "Fırsat çıkarsa Amerika'ya hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum" açıklamasını yaptı.

Tartışmaların Hız Kazanması

Musk, X'ten önce büyük ölçüde siyasetten uzak durmaktayken, platformu aldıktan sonra hükümetler ve devlet başkanlarıyla daha sık tartışmalara girmeye başladı. Avustralya Başbakanı ile kilise saldırısına ilişkin tartışmalar yaşadı ve Almanya ile göçmen politikaları üzerinden çatıştı.

Avrupa Birliği Soruşturması

Temmuz ayında Avrupa Birliği, Musk'ın platformda dezenformasyona ve nefret söylemine izin vermesi nedeniyle soruşturma başlattı. Musk ise bu durumu bir gizli anlaşma teklifi olarak nitelendirdi.

Tahminler ve Analizler

Analistler, Musk'ın X üzerinden güçlü bir siyasi anlatım oluşturmaya çalıştığını ve bu durumun, platformdaki diğer sesleri bastırabileceği uyarısında bulunuyor. Dan Milmo gibi uzmanlar, Musk'ın popülist sağ siyasete yönelik ilişkilerinin daha da güçlendiğine dikkat çekiyor.