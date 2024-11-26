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Elon Musk, İngiltere'yi 'Zalim Bir Polis Devleti' Olarak Nitelendirdi

Musk, İngiltere'yi 'zalim bir polis devleti' olarak tanımladı ve Başbakan Starmer'i eleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:15
Elon Musk, İngiltere'yi 'Zalim Bir Polis Devleti' Olarak Nitelendirdi

Sosyal medya platformu X'in sahibi, milyarder Elon Musk, İngiltere'yi "zalim bir polis devleti" olmakla suçladı. Musk, X'te yaptığı paylaşımda, İngiltere'de genel seçim çağrısı yapan kampanyada imza sayısının 2 milyonu aşmasının ardından daha önce de eleştirdiği Başbakan Keir Starmer ve hükümetini yeniden hedef aldı.

İsveçli bir gazetecinin, İngiltere'deki yeni genel seçim çağrısını destekleyen halk hareketinin imza sayısının milyonları bulduğuna dair paylaştığı tweeti alıntılayan Musk, "Britanya halkı zalim bir polis devletinden bıktı." ifadesini kullandı. Musk, daha önceki eleştirilerinde, Starmer'ın yönettiği İngiltere'de polisin halka ırklarına göre farklı muamelede bulunduğunu iddia etmişti.

Ayrıca, Musk hafta sonunda X'te, İngiltere'deki Starmer’e halk desteğinin azaldığını gösteren bir grafik de paylaştı.

İngiliz Hükümeti Yanıt Verdi

The Hill gazetesinin haberine göre, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, Musk'ın yorumlarına ilişkin olarak, "Bireysel yorumlara girmeyeceğim. Başbakan, İngiliz halkı için en önemli konulara odaklanmış durumda." açıklamasında bulundu. Sözcü, sokakları korumanın hükümetin misyonunun "açık bir şekilde önemli bir parçası" olduğunu vurguladı ve Starmer'ın Trump ile Musk ile çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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