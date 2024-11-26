Elon Musk: İnsansız Hava Araçları, Savaş Uçaklarının Yerini Almalı

Elon Musk'tan Savaş Uçaklarına Sert Eleştiri

Amerikalı milyarder Elon Musk, savaş uçaklarının yerini insansız hava araçlarının alması gerektiğini öne sürdü. SpaceX'in sahibi, insanlı hava araçlarının günümüzde artık demode olduğunu ve yalnızca pilotların ölümüne sebep olacağını vurguladı.

Modern Savaş Uçaklarının Eleştirisi

Musk, X hesabında Bloomberg'in “Pentagon'un gizliliği kaldırılan F-35 raporu, ABD'nin en maliyetli silahının güvenilirlik ve güvenlik sorunlarını detaylandırıyor” başlıklı haberini alıntılayarak bu konuda açıklamalarda bulundu. Musk, Lockheed Martin tarafından üretilen F-35'in tasarımını eleştirerek, bunun “ihtiyaç ve hedeflerin yanlış belirlenmesi” nedeniyle hatalı bir temele dayandığını ifade etti.

Musk, “Bu da uçağı, pahalı ve karmaşık, her telden çalan ama hiçbirinde uzman olmayan bir araç haline getirdi.” diyerek, insansız hava araçlarının daha etkili bir alternatif sunduğunu belirtti.

F-35'in Güvenilirlik Sorunları

ABD Operasyonel Test ve Değerlendirme Müdürlüğü tarafından açıklanan yıllık rapora göre, F-35 savaş uçakları 2023 yılındaki güvenilirlik, bakım ve kullanılabilirlik konularında bazı zorluklarla karşılaştı. Hedeflenen %65'lik göreve hazır olma oranının altında kalarak yalnızca %51 performans gösterdiği belirtildi.

Ocak ayı sonunda yayımlanan rapor, F-35'in güvenilirlik ve idame edilebilirlik kriterlerinin altında kalmaya devam ettiğini ortaya koydu. Ayrıca, ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi tarafından yayınlanan nisan ayı raporunda, “F-35 filosunu ayakta tutmanın maliyeti artmaya devam ediyor. Maliyet 2018'de 1,1 trilyon dolarken 2023'te 1,58 trilyon dolara yükseldi” ifadesi dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.