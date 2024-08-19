Elon Musk, Kadirov'a 'Cybertruck' Hediye İddiasını Yalanladı

Elon Musk'tan Açıklama

Amerikalı elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Çeçenistan Özerk Yönetimi Başkanı Ramazan Kadirov'a 'Cybertruck' hediye ettiği iddialarını yalanladı. Bu konu ile ilgili olarak Musk, sosyal medya platformu X'de kendisini eleştiren bir Amerikalı köşe yazarına verdiği yanıtta, "Cidden bir Rus generale Cybertruck verdiğimi düşünecek kadar aptal mısınız?" ifadelerini kullandı.

Kadirov'un Paylaşımı

Kadirov, üzerinde makineli tüfek yerleştirilmiş 'Cybertruck' ile çekilmiş bir videoyu Telegram hesabında paylaşarak, aracın yakında askeri bir bölgeye gönderileceğini duyurdu. Ayrıca, Musk'a teşekkür ederek onu Grozni kentine davet etti.

Soru İşaretleri

Ancak, 'Cybertruck''ın, Rusya'daki ithalat kısıtlamalarıyla nasıl bir araya geldiği henüz netlik kazanmadı.