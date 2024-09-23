Elon Musk, Mars'a 5 Mürettebatsız Starship Göndermeyi Hedefliyor

Elon Musk'ın Cesur Hedefleri

Amerikalı iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX şirketinin Mars'a yönelik planlarını duyurdu. Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde Mars'a mürettebatsız beş farklı Starship roketi fırlatmayı hedefliyor.

Starship'in İlk Mars Görevi

Musk, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, SpaceX'in Mars'a yapmayı planladığı ilk görev hakkında detaylar verdi. Hedef 2026 yılına kadar Mars'a 5 mürettebatsız roket göndermek.

Gelecek İçin Umutlar

Roketlerin güvenli bir şekilde Mars'a inmesi durumunda, 4 yıl içinde mürettebatlı görevleri gerçekleştirme ihtimalleri de olduğunu belirtti. Ancak, Musk dikkatli konuştu ve "Eğer zorluklarla karşılaşırızsa, mürettebatlı görevler 2 yıl daha ertelenebilir" dedi.

Uzay Yolculuğunu Yaygınlaştırma Amacı

Musk, SpaceX’in Mars'a seyahat eden uzay araçlarının sayısını artırma niyetinde olduğunu ifade ederek, "Uzay yolcusu olmak isteyen herkesin Mars'a gitmesini sağlamak istiyoruz" şeklinde görüş bildirdi.

Bürokratik Engeller ve Siyasi Riskler

Ancak her şey bu kadar umut verici değil. Musk, Starship programının önündeki en büyük engelin "bürokratik engeller" olduğunu söyledi. ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in kazanmasının bu engelleri artırabileceğini savunan Musk, "Amerika'yı ölümüne boğan bürokrasinin Demokrat Parti yönetimi altında daha da büyüyeceği kesin" ifadelerini kullandı.

Musk, bu durumun Mars programını tehlikeye atabileceği ve insanlığın geleceği açısından büyük riskler taşıdığına dikkat çekti.