Elon Musk, New Orleans Saldırısı ile Trump Oteli Arasındaki Bağlantıyı İddia Etti

Elon Musk'tan Çarpıcı İddia

Tesla'nın sahibi ve ABD'li iş insanı Elon Musk, New Orleans'daki saldırıda kullanılan araç ile Donald Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde alev alan Tesla kamyoneti arasında bir bağlantı olabileceğini öne sürdü.

Sosyal Medya Açıklaması

Musk, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Trump’ın otelinin önünde alev alan Tesla kamyonetinin patlatılmasının bir terör eylemi olabileceğini ifade etti. İş adamı, olayla ilgili şunları belirtti:

“Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var.”

Turo Araç Paylaşım Platformu

Musk, saldırıda kullanılan aracın ve otel önünde alev alan Tesla'nın, Turo adlı araç paylaşım platformundan kiralandığını bildirdi. Bu durumu değerlendirerek, “Belki de bir bağlantı vardır.” şeklindeki ifadeleriyle dikkat çekti.