Elon Musk, Oval Ofis'teki Toplantıya Oğlu ile Katıldı

Elon Musk'ın Oğlu ile Oval Ofis Ziyareti

ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanı Elon Musk, Oval Ofis'teki toplantıya 4 yaşındaki oğlu ile katılarak dikkatleri üzerine çekti. Olay, sosyal medyada büyük bir ilgi uyandırdı.

Musk ve Oğul Görüntüleri Gündem Oldu

CNN'in haberine göre, Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile katıldığı basın toplantısında, oğlunu da yanında getirdi. Musk, DOGE'un faaliyetlerine dair açıklamalarda bulunduğu esnada, oğlu ilginç davranışlarıyla dikkat çekti.

Görüntülerde, Musk'ın oğlunun kendisini taklit ederek dikkatini dağıttığı ve burun karıştırdığı anlar yansıdı. Musk, bu durum karşısında gülmeden edemedi ve oğlunu zaman zaman kucağına alarak taşıdığı görüldü.

Başkan Trump’tan Oğula Övgü

Toplantı sırasında Başkan Trump, Musk'ın oğluna 'harika birisi ve çok zeki' diyerek övgülerde bulundu. Bu anlar, toplantının en dikkat çekici anlarından biri oldu.