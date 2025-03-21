Elon Musk, Pentagon'u Ziyaret Etti: Savunma Bakanı Hegseth ile Görüştü

Elon Musk Pentagon'da Savunma Bakanı Hegseth ile Görüşme Gerçekleştirdi

ABD'li milyarder iş insanı ve Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, A.B.D. Savunma Bakanlığı (Pentagon) ziyaretinde Bakan Pete Hegseth ile bir araya geldi. Ziyaretin içeriği hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Ziyaret Detayları

Musk, Pentagon'a saat 10.20'de geldi ve yaklaşık 90 dakika süren ziyaret sırasında Hegseth tarafından kabul edildi. Görüşme sonrasında Hegseth ile kapıda tokalaşan Musk'ın, "Yardımcı olabileceğim bir şey varsa, sizi görmek isterim." şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Pentagon'da Gizemli Toplantı

Musk, Pentagon'dan ayrılırken medya mensuplarının toplantının içeriği ile ilgili sorularını yanıtlayarak, "Bunu size niye söyleyeyim? Her zaman olduğu gibi bir araya gelmek güzeldi, biliyorsunuz, ben daha önce de burada bulundum." dedi.

Musk'ın Pentagon Ziyareti ve Yorumlar

Bu ziyaret, Musk’ın Tesla ve SpaceX şirketleri üzerinden milyarlarca dolarlık federal savunma sözleşmelerine sahip olduğu düşünüldüğünde, "alışılmadık bir erişim düzeyini" temsil ediyor. ABD medyasına konuşan Savunma Bakanlığı kaynakları, toplantının sınıflandırılmamış bilgileri kapsadığını ve Çin’i de içeren farklı konular üzerine genel bir değerlendirme içerdiğini belirttiler.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Musk’ın Pentagon’a gitme nedeni, "Çin'e karşı muhtemel savaş hakkında bilgilendirilmek" olarak iddia edildi. Bu durum üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından "Yalan haber yine iş başında. Yanlış bir şekilde, Elon Musk'ın Çin ile olası bir savaş hakkında bilgilendirilmek üzere Pentagon'a gideceğini söylemişler. Ne kadar saçma." şeklinde bir açıklama yaptı.

Ayrıca, Savunma Bakanı Pete Hegseth de X platformunda yaptığı paylaşımda, NYT’nin haberini yalanlayarak, "Bu, 'çok gizli Çin savaş planları' hakkında değil, inovasyon, verimlilik ve daha akıllı üretim üzerine gayri resmi bir toplantıdır." ifadelerini kullandı.