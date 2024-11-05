Elon Musk, Seçim Gecesini Donald Trump ile Geçecek

Elon Musk ve Donald Trump, Seçim Gecesi Bir Arada

Amerikalı milyarder Elon Musk, X platformunun sahibi olarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. New York Times'ın haberine göre, Musk, ABD başkanlık seçim sonuçlarını Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile birlikte Florida'da takip edecek.

Seçim Süreci İçindeki Aktiviteleri

Musk, seçim sürecinde Cumhuriyetçi adaya güçlü destek verdi. Bu kapsamda, Trump'ın birçok mitingine de katılan Musk, seçim gecesi Trump'ın Mar-a-Lago yerleşkesinde bulunacak. Trump'ın, bu özel gecede özel davetliler için bir 'parti' düzenlemesi bekleniyor.

Demokrat Adayın Tercihi

Öte yandan, Demokrat aday Kamala Harris'in seçim gecesini, Washington D.C.'deki Howard Üniversitesi'nde geçirmesi öngörülüyor.