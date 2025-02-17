Elon Musk, Sosyal Güvenlik Kurumu'na Ait Veri Tabanında Hata Olduğunu Savundu

Elon Musk'ın Sosyal Güvenlik Kurumu Paylaşımı Olay Yarattı

Tanınmış milyarder Elon Musk, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olduğunu öne sürdüğü bir tabloyu sosyal medya platformu X'te paylaştı ve bu durumu absürt bir şekilde ele aldı. Tablo, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında yaşı 100 ve üzerinde olan 20 milyondan fazla insan bulunduğunu ortaya koydu.

Tablodaki Şaşırtıcı Veriler

Musk'ın paylaştığı tabloda, ayrıca 150 ila 159 yaş arasında 1 milyondan fazla kişi yer almakta ve dikkat çekici bir şekilde 1 kişinin yaşının 360'ın üzerinde olduğu bilgisi bulunuyor. Musk, bu durumu esprili bir dille ele alarak, "Belki de alacakaranlık gerçektir ve Sosyal Güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir vardır." ifadelerini kullandı.

Ödeme Dosyalarındaki Tutarsızlıklar

Konuya dair bir başka açıklama yapan Musk, toplumun Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminin işleyişini tam olarak bilmediğini belirtti. Ayrıca, Hazine Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki ödeme dosyalarında "önemli tutarsızlıklar" olduğuna dikkat çekti.

Bu durum, Sosyal Güvenlik sisteminin verimliliği üzerinde geniş bir tartışma başlatabilir ve hükümetin veri yönetimi konusundaki yeterliliği sorgulanabilir.