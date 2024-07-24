Elon Musk Starlink ile Gazze’de Sağlık Hizmetlerine Destek Sağlıyor

Elon Musk, Starlink ile Gazze'deki Hastanelere Destek Sağlıyor

Amerikalı iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu Starlink uydu internet sisteminin, Gazze'de bir hastanede kullanılmaya başlandığını duyurdu. Bu hizmet, özellikle İsrail saldırıları sırasında sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Starlink'in Gazze Kullanımına İlişkin Açıklama

Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Starlink artık Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail’in desteğiyle Gazze’deki bir hastanede aktif durumda." ifadelerini kullandı. Ancak, bu hizmetin hangi hastanede kullanılacağı hakkında spesifik bilgi vermedi.

İsrail’in Onayı ve Sağlık Hizmetleri için Talep

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Starlink’in kullanımına BAE tarafından kurulan bir sahra hastanesinde, İsrail makamları tarafından onay verilmiştir. Geçtiğimiz yıl, İsrail, Gazze Şeridi'ndeki iletişim hizmetlerini kesince, birçok sosyal medya kullanıcısı insani yardım çalışmaları için Starlink’in devreye alınmasını istemişti.

İnternet Sağlama Girişimlerine Yönelik Tepkiler

Musk, 28 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, uluslararası yardım kuruluşlarına, Gazze Şeridi'nde internet bağlantısı sağlamayı planladıklarını belirtmişti. Bunun üzerine, İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Musk’ın bu girişimine karşı çıkmış ve bu hizmetin sağlanmasına yönelik hukuki mücadele edeceklerini ifade etmişti. Karhi, geçmişte Musk ile olan bir görüşmesinde, Starlink’in Gazze'ye internet sağlaması konusunda şartlı bir anlaşma yaptıklarını vurgulamıştı.